Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Chỉ thị 39) về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét. Nguồn vốn ưu đãi ngày càng sát cơ sở, được quản lý chặt chẽ hơn và phát huy rõ hiệu quả trong đời sống người dân.

Nhiều hộ dân ở xã Hà Trung được vay vốn chính sách phát triển kinh tế hiệu quả.

Cùng cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Trung đến thực hiện giao dịch định kỳ, kiểm tra dư nợ và giải ngân nguồn vốn tại xã Hà Trung, chúng tôi cảm nhận được hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đang mang đến những đổi thay tích cực.

Ông Trịnh Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Triển khai thực hiện Chỉ thị 39 về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã đã đưa nhiều chỉ tiêu quan trọng về tín dụng chính sách vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể chủ động phối hợp với NHCSXH Hà Trung thực hiện tốt việc nhận ủy thác vốn vay. Việc bình xét hộ vay vốn và giám sát sử dụng nguồn vốn chính sách gắn với vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng thôn và tổ trưởng các tổ vay vốn tiết kiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng".

Hiện xã Hà Trung đã thành lập và kiện toàn ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Theo đó, ban đại diện sẽ tổ chức rà soát, phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác làm căn cứ để thực hiện cho vay theo quy định; tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Xác định nguồn vốn chính sách là “đòn bẩy” phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lê Văn Hùng ở thôn Hưng Phát, xã Hà Trung trước đây thuộc diện hộ nghèo, được vay vốn NHCSXH phát triển kinh tế, đến năm 2025 gia đình ông thoát nghèo và tiếp tục được ngân hàng tạo điều kiện cho vay 70 triệu đồng vốn chương trình vừa mới thoát nghèo mở rộng mô hình kinh tế. Hiện trang trại của gia đình ông có 60 con dê, đào ao nuôi cá và trồng hàng trăm gốc cây ăn quả các loại, thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Theo báo cáo của NHCSXH Thanh Hóa, năm 2025 ngân sách tỉnh chuyển ủy thác qua NHCSXH 1.136 tỷ đồng. Ngoài ra, đã huy động được 4.082 tỷ đồng từ tổ chức, cá nhân gửi vào NHCSXH, tạo thêm nguồn lực cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quy trình cho vay, quản lý và thu hồi nợ từng bước được số hóa. Nhờ đó, nhiều thủ tục được rút gọn, việc theo dõi dư nợ minh bạch hơn, giảm dần sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy. Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định, nền nếp tại 547/547 điểm giao dịch, các đơn vị đã tổ chức giao dịch tại 136 trụ sở UBND xã mới, 166 điểm giao dịch tại UBND xã cũ và 245 nhà văn hóa thôn. Các điểm giao dịch đã tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước thuận lợi, nhanh chóng. Chất lượng giao dịch xã tiếp tục được duy trì, tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch đạt 93,82%, tỷ lệ thu nợ tại điểm giao dịch đạt 98,7%, tỷ lệ thu lãi tại điểm giao dịch đạt 99,97%.

Sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW, tín dụng chính sách ở Thanh Hóa không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn nâng chất lượng. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng phối hợp sâu sát, từ tuyên truyền đến giám sát, giúp dòng vốn ưu đãi phát huy đúng vai trò trong giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và XDNTM. Trong quý I/2026, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 3.510 lao động; giúp 414 học sinh, sinh viên vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 15.897 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, xây mới, sửa chữa 140 căn nhà ở xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng cho các chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững; XDNTM; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện Chỉ thị 39, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh có những thay đổi, trách nhiệm và sức mạnh của hệ thống chính trị được phát huy; quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, đặc biệt là ở vùng nông thôn, và là một trong những đòn bẩy giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu. Những khoản vay không lớn nhưng khi được quản lý chặt chẽ, đồng vốn ấy không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo niềm tin vào chính sách.

Bài và ảnh: Khánh Phương