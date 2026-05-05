Hiệu quả giống lúa mới trên “cánh đồng công nghệ số”

Sáng 5/5, xã Yên Trường đã phối hợp với công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang và Công ty TNHH Công nghệ hạt giống vàng (Goldseedtech) tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả 2 giống lúa Li F1- DS55 và GST999 trên “ cánh đồng công nghệ số”.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến nông tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo UBND, Hợp tác xã và các hộ nông dân xã Yên Trường.

Các đại biểu và người dân cùng tham gia thực địa kiểm tra chất lượng giống lúa.

Vụ xuân năm 2026, UBND Yên Trường đã phối hợp với Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật Bắc Giang và Công ty Công nghệ nền tảng số DTALS triển khai mô hình “Cánh đồng công nghệ số” với 2 giống lúa lai F1 GST999 và GS55. Mô hình được triển khai tại cánh đồng thôn Phượng Lai với tổng diện tích 3ha. Theo đó, 2 công ty trên đã đưa giống, máy móc, đặc biệt là các thiết bị công nghệ cao thông minh hỗ trợ bà con nông dân sản xuất như: máy cày, máy cấy “tự hành”, máy bay không người lái...

Hai giống lúa mới có nhiều ưu điểm vượt trội.

Đây là các giống lúa lai mới của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang cung ứng, có nhiều ưu điểm như: mạ khỏe, cấy nhanh bén rễ, để nhánh hữu hiệu cao, ít sâu bệnh, khả năng chống đổ tốt... Dự kiến năng suất của giống lúa lai F1 GST999 đạt 7,7 tấn/ha và giống lúa lai F1 GS55 là 8,3 tấn/ha.

Sản phẩm lúa được trưng bày tại hội thảo.

Theo tính toán, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất sẽ giúp giảm 30 - 40% nhân công, tăng năng suất từ 15 - 20% so với phương pháp truyền thống. Đồng thời, mô hình còn tiết kiệm 20 - 30% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giống lúa lai mới được đánh giá có khả năng chống đổ tốt, phù hợp với biến đổi khí hậu.

Việc canh tác trình diễn trên đồng đất Thanh Hóa nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu hại, chất lượng gạo... Đặc biệt là sự thích nghi, phù hợp với điều kiện đất đai để có cơ sở lựa chọn vào cơ cấu sản xuất, thay thế các giống năng suất thấp, ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.

Các đại biểu đều đánh giá cao sự phù hợp của 2 giống lúa trên đồng đất Yên Trường.

Tại hội thảo, các đại biểu và nông dân địa phương đều đánh giá cao những ưu điểm của 2 giống lúa mới; đồng thời mong muốn các bên liên quan tiếp tục tổ chức thêm nhiều mô hình trình diễn trong vụ tới để có cơ sở đưa vào cơ cấu giống lúa đại trà.

Hương Hạnh