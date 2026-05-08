Hiệu quả các mô hình kinh tế của cựu chiến binh

Trở về cuộc sống đời thường, những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp, giữ vững ý chí, nghị lực, khát vọng cống hiến, gương mẫu làm kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp và là tấm gương sáng cho thế hệ sau.

CCB Nguyễn Quán Vinh (đứng giữa) ở khu phố 6, xã Thiệu Hóa, là người đầu tiên đưa cây nho sữa Hàn Quốc vào trồng ở địa phương.

Với hơn 2.100 hội viên cựu chiến binh (CCB) hiện đang sinh hoạt ở 26 chi hội, những năm qua, Hội CCB xã Quảng Ngọc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD), nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Hiện toàn hội có 60 - 70 hộ gia đình hội viên có nguồn thu hơn 100 triệu đồng/năm từ hoạt động SXKD, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm con em hội viên trên địa bàn.

Thăm mô hình kinh doanh siêu thị Ngọc Sơn của hộ gia đình CCB Nguyễn Xuân Ngọc, ở thôn Xuân Mọc (xã Quảng Ngọc), chúng tôi thấy được quyết tâm, nghị lực vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của ông. Với ý chí, bản lĩnh được tôi luyện trong quân ngũ, người CCB luôn miệt mài tìm tòi, đầu tư SXKD, phát triển kinh tế gia đình. CCB Nguyễn Xuân Ngọc chia sẻ: “Thời gian đầu khởi nghiệp tôi gặp nhiều khó khăn, vốn không có, phải vay anh em, đồng đội. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng kiên trì tìm tòi học hỏi của bản thân, sự động viên khích lệ của gia đình, người thân, bạn bè cùng sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và hội CCB xã, tôi có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, mang lại nguồn thu khoảng hơn 1 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho 3 - 5 lao động địa phương”. Không chỉ năng động trong SXKD, ông Ngọc còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động an sinh xã hội ở địa phương, tận tình giúp đỡ nhiều đồng đội và các hộ trong thôn phát triển kinh tế gia đình.

CCB Nguyễn Quán Vinh, ở khu phố 6, xã Thiệu Hóa cũng là tấm gương sáng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Rời quân ngũ trở về địa phương, năm 1990 ông Vinh xây dựng gia đình, lập nghiệp với hai bàn tay trắng và bắt tay gây dựng kinh tế từ mô hình trồng bưởi, ổi, dưa Kim hoàng hậu, dưa chuột... Năm 2023, ông Vinh là người đầu tiên trong xã đầu tư trồng 50 gốc nho sữa Hàn Quốc trên diện tích 500m2.

Ông Vinh chia sẻ: “Đây là vườn nho đầu tiên tôi ươm trồng, giống được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc với giá 400 nghìn đồng/gốc. Quá trình canh tác được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Việc đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tự động và bạt che gốc là yếu tố then chốt để tạo ra những chùm nho chất lượng cao. Sang năm thứ 2, vườn nho đã cho thu hoạch, với số lượng từ 7- 10 kg/gốc, chất lượng quả ngon, giá bán khoảng 250 nghìn đồng/kg”.

Từ hiệu quả vườn nho đầu tiên, hiện ông đã đầu tư mở rộng diện tích trồng nho sữa với 250 gốc. Những gốc nho hiện sinh trưởng tốt, tỷ lệ đậu quả cao. Mô hình không những mở ra cơ hội phát triển kinh tế gắn với ứng dụng công nghệ cao mới cho người nông dân, mà còn góp phần đa dạng hóa cây trồng nông nghiệp của địa phương. Ngoài trồng nho, gia đình ông còn tập trung phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, thu hút du khách tham quan, thu hoạch nho tại vườn. Bằng việc đa dạng hóa các loại cây trồng như bưởi, ổi, dưa và nho Hàn Quốc, mỗi năm, gia đình ông Vinh có nguồn thu từ 600 - 800 triệu đồng, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 7 lao động.

Là địa phương có số lượng CCB đông đảo với gần 210.000 hội viên đang sinh hoạt tại 4.328 chi hội, công tác hội và phong trào CCB tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng phát triển với nhiều dấu ấn quan trọng đạt được trên các lĩnh vực. Trong đó, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã và đang đạt được những dấu ấn đặc biệt, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đạt kết quả trên, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi mùa vụ, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao vào sản xuất, chăn nuôi, đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho hội viên CCB; nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội và huy động các nguồn vốn khác cho hội viên vay phát triển SXKD.

Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên, hiện nay toàn tỉnh đã có 828 doanh nghiệp, 199 HTX, 334 tổ hợp tác, 1.320 trang trại, gần 6.000 gia trại do CCB làm chủ và gần 500 thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 61.000 lao động. Ngoài ra, toàn tỉnh đã thành lập được 283 “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế” với gần 4.600 hội viên tham gia giúp nhau về vốn, kinh nghiệm SXKD, thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất hàng hóa...

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp các hội viên có điều kiện xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, xây dựng kinh tế - xã hội địa phương phát triển mà còn là sợi dây gắn kết tình đồng chí, đồng đội trong các thế hệ CCB, góp phần giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh xuống còn 1,72%; đưa tỷ lệ hộ CCB khá, giàu tăng lên 60,14%, cao hơn mức trung bình của tỉnh... Đây cũng là động lực để cán bộ, hội viên hội CCB nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: Phan Nga