Hiệp ước vì Địa Trung Hải - bước ngoặt chiến lược của EU

Liên minh châu Âu (EU) cùng các nước Đối tác Nam Địa Trung Hải đã chính thức khởi động Hiệp ước vì Địa Trung Hải tại Barcelona (Tây Ban Nha). Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác khu vực nhân dịp kỷ niệm 30 năm Tiến trình Barcelona - khuôn khổ hợp tác đã góp phần thúc đẩy ổn định và phát triển giữa EU và các nước Địa Trung Hải suốt ba thập kỷ qua.

Liên minh châu Âu (EU) cùng các nước Đối tác Nam Địa Trung Hải ra mắt Hiệp ước vì Địa Trung Hải tại Barcelona (Tây Ban Nha), ngày 28/11/2025 Ảnh: Jordan News

Phát biểu tại sự kiện ngày 28/11, Đại diện cấp cao Kaja Kallas nhấn mạnh, Địa Trung Hải giữ vị trí chiến lược nổi bật trong chương trình đối ngoại của EU, đặc biệt liên quan đến hỗ trợ người dân Syria sau sự sụp đổ chính quyền Assad và nỗ lực ổn định Dải Gaza. Bà khẳng định, mục tiêu của EU và các đối tác là hòa bình, thịnh vượng và cơ hội phát triển, chỉ có thể đạt được thông qua quan hệ đối tác mạnh mẽ, với hàng tỷ euro đầu tư triển khai hơn 100 sáng kiến trong khuôn khổ Hiệp ước.

Trong khi đó, Cao ủy Dubravka Šuica khẳng định, Hiệp ước tái khẳng định “cam kết về một không gian Địa Trung Hải chung”, với tiềm năng thúc đẩy phát triển con người, tính bền vững và ổn định trong khu vực.

Ngay sau lễ ra mắt, Diễn đàn Khu vực Liên minh vì Địa Trung Hải (UfM) lần thứ 10 khai mạc, tạo không gian để các bộ trưởng thảo luận về các vấn đề cấp bách, trong đó có tình hình Trung Đông. Nhân dịp này, các bộ trưởng cũng thông qua tầm nhìn chiến lược mới cho Quan hệ đối tác châu Âu – Địa Trung Hải, ghi nhận UfM là đối tác then chốt trong triển khai Hiệp ước.

Theo kế hoạch, sau khi được các đối tác Nam Địa Trung Hải thông qua, Hiệp ước sẽ được trình lên lãnh đạo EU tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 12. EU cũng đang chuẩn bị Kế hoạch hành động chuyên biệt, dự kiến công bố đầu năm 2026, xác định rõ các bên tham gia và phương thức triển khai từng sáng kiến.

Việc ra mắt Hiệp ước vì Địa Trung Hải được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm củng cố quan hệ EU - Địa Trung Hải, tăng cường ổn định khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.

Minh Phương

Nguồn: European Commission