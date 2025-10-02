Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ

Đợt lũ lịch sử vừa qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ngập sâu, thiệt hại nặng nề. Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người dân vùng lũ tại các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Trường Văn, phường Hải Hà...

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân xã Tượng Lĩnh.

Nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ dân vùng lũ lụt, ngày 2/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà người dân xã Tượng Lĩnh, Trường Văn.

Tại xã Tượng Lĩnh, Hiệp hội trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như nước khoáng, thuốc cho người dân.

Tại xã Trường Văn, Hiệp hội trao tặng 18 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục khó khăn sau bão.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được huy động từ các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội.

Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa đã kịp thời hỗ trợ 100% kinh phí mai táng cho 3 nạn nhân tử vong do bão lũ trên địa bàn xã Nông Cống và phường Hải Hà.

Những phần quà được trao đi kịp thời không chỉ giúp người dân vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa tình của cộng đồng doanh nhân với đồng bào vùng thiên tai.

Thời gian tới, tùy theo diễn biến mưa lũ, cộng đồng doanh nghiệp TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, triển khai các hoạt động hỗ trợ để cùng người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, cùng với việc chú trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng năm Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa đã dành hàng tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội để thực hiện các hoạt động có ý nghĩa như: xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, tặng sổ tiết kiệm, quà tết cho gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

Khánh Phương