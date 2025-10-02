Xã Sơn Điện khắc phục hậu quả bão số 10

Ngoài việc ban hành các công điện, văn bản triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sơn Điện phân công các thành viên trực tiếp xuống các thôn, bản nắm tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, kịp thời chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.

Tràn giao thông bản Na Hồ bị hư hỏng nặng do bão số 10.

Do ảnh hưởng bão số 10, xã Sơn Điện đã phải tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn với 69 hộ/311 khẩu.

Toàn xã, có 10 hộ thuộc các bản Xuân Sơn, Bun, Nhài, Tân Sơn, Na Lộc bị sạt taluy dương phía sau nhà. Nhiều đoạn đường bị sạt lở taluy khiến giao thông bị chia cắt. Tràn bản Na Hồ bị hư hỏng nặng, trong đó phía bờ hữu bị sập trôi hoàn toàn.

Đối với sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa ngập, đổ, trôi khoảng 9,5ha; 9 ao cá bị tràn với diện tích 1.900m2.

Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng, Nhân dân xã Sơn Điện đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các thôn hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút. Tổ chức khắc phục tạm thời một số tuyến đường bị sạt lở, san gạt đất đá trên các tuyến đường dân sinh để thông tuyến, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại. Các điểm cầu, cống hư hỏng đã được cắm biển cảnh báo, gia cố tạm, đảm bảo an toàn giao thông bước đầu. Chỉ đạo các bản hướng dẫn bàn con nông dân dựng lại diện tích lúa, hoa màu bị đổ, ngập.

Xã Sơn Điện cũng đã phối hợp với Quản lý điện khu vực Quan Sơn, Viettel, VNPT, khẩn trương huy động lực lượng, thiết bị, vật tư tập trung khắc phục nhanh nhất các công trình điện, viễn thông bị sự cố, bảo đảm cung cấp trở lại cho người dân dịch vụ điện, sóng viễn thông trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND xã Sơn Điện Phạm Văn Tình cho biết: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục trực chỉ huy 24/24 giờ theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở, lũ ống, lũ quét nhằm đảm bảo an toàn cho người dân; tiếp tục bám sát địa bàn, tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Một số hình ảnh chính quyền và người dân xã Sơn Điện khắc phục hậu quả sau mưa bão:

Một số nhà dân bị sạt lở taluy dương

Tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Sơn Điện bị sạt lở đất đá.

Các lực lượng của địa phương và người dân dọn dẹp, khắc phục các điểm tràn, đường giao thông bị ảnh hưởng do bão số 10.

Diện tích lúa bị ngập, đổ do bão.

Do tràn Na Hồ bị hư hỏng, chính quyền và người dân làm bè luồng tạm thời vào bản.

Bùi Huấn