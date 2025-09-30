Thành công từ phong cách làm việc gần dân, sát thực tiễn

Phong cách lãnh đạo gần dân, sát thực tiễn không chỉ là kim chỉ nam trong hành động mà còn là “chìa khóa” kết nối Đảng với Nhân dân. Trên những làng quê xứ Thanh hôm nay, từ những việc nhỏ như bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, hỗ trợ mô hình kinh tế, đến cải cách hành chính... nhiều địa phương đã gặt hái thành công khi người lãnh đạo thực sự biết “xuống đồng, nghe dân nói”.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tống Sơn.

Ở xã Thạch Long (nay là xã Thạch Bình) trong vài năm trở lại đây, người dân có những đánh giá tốt về chính quyền địa phương và dành nhiều lời khen ngợi. Bởi nhiều cán bộ, đảng viên luôn gần dân, sát thực tiễn, luôn tận tâm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó được người dân tin tưởng, quý mến.

Điển hình như ở thôn 4, người dân thường nói về ông Lê Đức Thủy, bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn với cái tên trìu mến “ông bí thư chân lấm tay bùn”. Bởi, khi bà con tham gia phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, ông đã “xắn tay” cùng dân vác từng viên gạch, xúc từng xẻng đất.

Khi ông Thủy chủ trì họp dân, ông không chỉ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bà con mà còn lấy sổ ghi chép cẩn trọng. Có lần Nhân dân đề xuất cải tạo đường giao thông nội đồng, ông đã báo cáo cấp trên để tranh thủ sự ủng hộ và kinh phí, đồng thời phối hợp với các đồng chí trong ban cán sự thôn kiên trì vận động các nguồn xã hội hóa và cuối cùng triển khai được.

Nhờ phong cách ấy, nên khi chi bộ thôn 4 ban hành nghị quyết về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, bà con trong thôn tin tưởng, ủng hộ, việc hiến đất mở rộng đường giao thông triển khai thuận lợi; Nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao; tham gia bảo vệ môi trường xanh- sạch - đẹp. Đến nay, thôn 4 đã bê tông hóa 100% đường giao thông nội thôn, 30% đường giao thông nội đồng. Kinh tế phát triển đã nâng thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 63 triệu đồng/năm. Các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu đã cơ bản hoàn thành và đang chờ cấp có thẩm quyền công nhận.

Với đồng chí Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ - một cán bộ trẻ mới về nhận nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Từ một cán bộ đã kinh qua nhiều vị trí công tác, đồng chí Đại ý thức được mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được Nhân dân đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng. Và muốn có được điều đó, người cán bộ phải luôn “trọng dân, gần dân, sát dân, vì hạnh phúc Nhân dân”.

Với suy nghĩ đó, sau khi nhận công tác tại xã Thiên Phủ, đồng chí Đại đã dành nhiều thời gian để đi từng bản, vào từng ngõ, đến mỗi gia đình để lắng nghe từng câu chuyện đời thường từ bà con dân bản. Đồng chí tự hiểu rằng, người dân nơi đây không cần cán bộ hứa nhiều, mà cần thấy được việc làm thực chất, gắn liền với đời sống của họ. Ví như bà con cần một con đường giao thông sạch đẹp, một công trình nước sạch, quan tâm tới trường lớp học để con em địa phương được học trong môi trường có đủ trang thiết bị hiện đại, rồi đến các mô hình sinh kế để người dân áp dụng vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững... những trăn trở ấy cũng chính là điều mong mỏi của rất nhiều người dân miền núi nói chung, bà con xã Thiên Phủ nói riêng.

Thực tế cho thấy, khi chính quyền địa phương 2 cấp mới được sắp xếp, là điều kiện để tăng cường tính gắn bó với dân. Khi cơ quan cấp xã đến gần hơn với người dân, thì cơ chế tiếp nhận ý kiến, xử lý phản ánh nhanh chóng hơn, ở đó niềm tin được củng cố. Xã Thiên Phủ là một ví dụ rõ nét, chỉ sau gần 3 tháng vận hành, bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã đạt 92,21 điểm, nằm trong top đầu tỉnh Thanh Hóa. Điều này thể hiện rõ, người dân đánh giá cao chính quyền biết lắng nghe và hành động.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, một trong những nội dung quan trọng mà Đảng bộ xã Tống Sơn đặt ra là xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thật sự “của dân, do dân, vì dân”. Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những đổi mới trong tư duy và cách làm, hướng tới chính quyền phục vụ Nhân dân. Bởi vậy, Tống Sơn đang tiến hành cải cách hành chính theo hướng “gọn, nhẹ”; ứng dụng chuyển đổi số; cùng với đó là quán triệt cán bộ, công chức thực hiện phong cách làm việc gần dân, sát dân, gắn liền với đời sống thường ngày... Từng bước đi, từng việc làm cụ thể đã cho thấy sự chuyển mình của chính quyền, từ “quản lý” sang “phục vụ”. Đó cũng là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sức mạnh nội sinh, đưa Tống Sơn phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể khẳng định, phong cách gần dân, sát thực tiễn không phải là khẩu hiệu sáo rỗng, mà là lẽ sống của người làm cán bộ. Khi Đảng không đứng xa dân mà bước xuống ruộng vườn, lắng nghe người dân nói, chỉ cách người dân làm - chính là khi niềm tin được kiến tạo và lan tỏa. Những thành quả mà thôn 4, xã Thạch Bình hay xã Thiên Phủ, xã Tống Sơn đã đạt được là minh chứng sống động, khi cán bộ, chính quyền biết gắn bó, biết lắng nghe, biết hành động thì sẽ làm cho dân tin và đồng thuận. Chỉ có như thế, mỗi chủ trương, chính sách của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống, qua đó phát huy sức mạnh “nội sinh” để kiến tạo một tương lai thịnh vượng, bền vững cho quê hương xứ Thanh.

Bài và ảnh: Xuân Minh