Dựng cầu tạm ở xã Sơn Thủy, bảo đảm giao thông thông suốt

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10, cầu Sơn Thủy trên Quốc lộ 16 (Km 89+580, bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy) bị hư hỏng nặng phần mố và đường dẫn, khiến giao thông qua khu vực này hoàn toàn tê liệt.

Do ảnh hưởng của bão số 10, cầu Sơn Thủy trên Quốc lộ 16 (Km 89+580, bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy) bị hư hỏng nặng phần mố và đường dẫn, khiến giao thông qua khu vực này hoàn toàn tê liệt.

Lực lượng công an, bộ đội, cán bộ xã Sơn Thủy và Nhân dân dựng cầu tạm.

Đoạn cầu hư hỏng đang được lập rào chắn để đảm bảo an toàn.

Với tinh thần “không để người dân bị chia cắt”, xã Sơn Thủy đã huy động các lực lượng công an, quân sự phối hợp với Ban Quản lý bản và Nhân dân dựng cầu tạm qua khu vực bị chia cắt.

Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai hoàn thành việc dựng cầu tạm chắc chắn để Nhân dân có thể lưu thông qua cầu.

Các lực lượng khẩn trương tiến hành dựng cầu tạm

Cùng với việc dựng cầu tạm, xã Sơn Thuỷ đã phân công lực lượng Công an xã và các lực lượng khác luân phiên túc trực tại đây để hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân khi di chuyển qua cầu.

Nhân dân 2 bên cầu vui mừng khi được đi lại thuận tiện trên cây cầu tạm.

Ngoài ra, hiện nay địa phương bố trí lực lượng có mặt, trực gác 24/24 giờ tại 11 bản, 3 ngầm tràn và các điểm xung yếu trên địa bàn; triển khai các tổ công tác liên tục xử lý điểm sạt lở để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Quốc Hương

