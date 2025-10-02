Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Vân Du đã cứu bà cụ 95 tuổi trong bão lũ

Ngày 1/10, UBND và Công an xã Vân Du nhận được thư cảm ơn từ ông Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1966 ở thôn Bông Bụt, xã Vân Du cảm ơn tinh thần trách nhiệm “vì Nhân dân phục vụ” của cấp ủy, chính quyền và Công an xã đã kịp thời cứu giúp cụ bà Nguyễn Thị Ký, 95 tuổi thoát khỏi nguy hiểm trong mưa bão...

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vân Du dầm mình trong nước lũ đưa cụ bà Nguyễn Thị Ký đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 10 kèm theo mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Bưởi dâng cao, khiến 17 thôn của xã Vân Du, trong đó có thôn Bông Bụt bị nước lũ cô lập hoàn toàn.

Trong tình huống nguy cấp, Công an xã Vân Du đã chủ động nắm tình hình các khu vực xung yếu, ngập sâu trong nước, nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương tổ chức các phương án di dời người dân và tài sản, đặc biệt là các trường hợp người già, neo đơn, ốm đau, bệnh tật và trẻ em đến nơi an toàn.

Ngày 30/9, trong quá trình di chuyển vào thôn Bông Bụt hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, Công an xã cùng các lực lượng phát hiện bà Nguyễn Thị Ký (95 tuổi) ở nhà một mình, nước đã ngập lên cao nên đã nhanh chóng đưa bà ra ngoài và liên hệ người thân để đưa bà về nhà chăm sóc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vân Du đưa cụ bà Nguyễn Thị Ký đến nơi an toàn.

Xúc động trước sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền xã Vân Du trong công tác phòng, chống bão số 10, ông Nguyễn Văn Chung (con trai bà Nguyễn Thị Ký) đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã và cấp ủy, chính quyền xã.

Trong thư có đoạn viết: “Gia đình tôi và bà con Nhân dân địa phương vô cùng xúc động, biết ơn sâu sắc trước hành động nhân văn, hết lòng vì Nhân dân phục vụ của các đồng chí Công an xã. Sự giúp đỡ quý báu này không chỉ cứu sống cụ bà mà còn là niềm an ủi, động viên to lớn đối với gia đình chúng tôi giữa thiên tai bão lũ...”.

Trong những ngày vừa qua, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm trong mưa bão để giúp đỡ Nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn đã thể hiện rõ bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

