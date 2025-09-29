Biển Sầm Sơn sóng lớn, thủy triều tràn lên đường, nhiều tuyến phố ngập cục bộ

Bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển Thanh Hóa. Tại phường Sầm Sơn, mưa lớn, gió giật mạnh cùng sóng biển dâng cao đã gây ra tình trạng ngập cục bộ trên nhiều tuyến phố, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân và gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Video: Biển Sầm Sơn sóng lớn, thủy triều dâng tràn lên đường, nhiều tuyến phố ngập cục bộ.

Ghi nhận tại Sầm Sơn sáng 29/9, bão số 10 đã gây mưa lớn, sóng biển dâng cao, gió giật dữ dội khiến nhiều tuyến phố trung tâm ngập cục bộ, hàng quán và khách sạn đã đóng cửa để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Khoảng 10h sáng nay, tại bờ biển Sầm Sơn, gió vẫn rít từng hồi, sóng biển cao 4-6 mét, liên tiếp xô mạnh vào bờ, mang theo lượng lớn nước và cát tràn lên đường.

Tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương, trục giao thông huyết mạch của Sầm Sơn bị ngập sâu nhiều đoạn do nước từ biển tràn vào.

Cát, bùn theo sóng tấp vào, khiến mặt đường trở nên lầy lội, trơn trượt, phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Nhiều đoạn phố ở Sầm Sơn bị ngập nặng, gây ảnh hưởng tới đòi sống của người dân.

Dù bão số 10 đi qua, mưa ngớt nhưng gió vẫn mạnh, sóng biển lớn ở khu du lịch Sầm Sơn, thủy triều đang tiếp tục dâng cao.

Đường Hồ Xuân Hương bị cát đá cuốn từ biển lên vùn lấp từ mặt đường lên vỉa hè, ước tính lượng cắt đá dày khoảng 30-50 cm.

Trong khi đó, nhiều tuyến phố ở khu trung tâm Sầm Sơn cũng bị ngập lụt cục bộ.

Phố Nguyễn Thị Lợi, phường Sầm Sơn bị ngập nặng, nhiều phương tiện xe máy bị hư hỏng do ngập nước.

Đời sống của người dân bị ảnh hưởng sau bão số 10, các hoạt động dịch vụ du lịch tại phường Sầm Sơn cũng dừng hoạt động. Để phòng ngừa sự cố về điện trong mưa bão, phường Sầm Sơn đã cho cắt điện toàn bộ khu vực từ đêm 28/9, giúp hạn chế nguy cơ chập cháy, rò rỉ điện, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Dù người dân địa phương với kinh nghiệm nhiều năm ứng phó bão đã chủ động các biện pháp an toàn từ trước như gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, cửa kính. Tuy vậy, tình trạng ngập úng cục bộ vẫn gây ra nhiều bất tiện cho sinh hoạt thường ngày.

Hoàng Đông - Phương Đỗ