Bộ đội giúp các trường học sau bão lụt

Dưới cái nắng oi ả sau mưa lũ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, xen lẫn những vết bùn đất bám đầy tay chân, mặt mũi, nhưng không ai nản lòng.

Cán bộ, chiến sĩ giúp dọn dẹp, vệ sinh lớp học sau lũ.

Sau trận lụt lịch sử, nhiều ngôi trường tại xã Nông Cống vẫn chìm trong bùn đất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với dân quân địa phương cùng các thầy, cô giáo nhanh chóng tiếp cận, giúp các trường học khắc phục hậu quả sau bão, sớm đón học sinh trở lại.

Trường Tiểu học Minh Thọ là một trong những điểm trường chịu hậu quả nặng nề sau mưa bão, có những nơi mực nước ngập sâu lên tới 1,5m. Nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó nhưng gặp rất nhiều khó khăn do đa phần đều là nữ giới. Đồng hành cùng các thầy cô giáo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ làm sạch phòng học, lau chùi bàn ghế, dọn một lượng lớn bùn đất, rác thải, đảm bảo vệ sinh, an toàn.

Bộ đội khẩn trương vệ sinh bàn ghế, lớp học để kịp đón học sinh trờ lại học tập sau bão số 10.

Cô Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Thọ cho biết: “Khi nhìn thấy các chú bộ đội có mặt tại trường, chuẩn bị các dụng cụ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, thầy cô giáo chúng tôi vô cùng xúc động. Sau 2 ngày cùng dọn dẹp, ai cũng đều thấm mệt, có cán bộ, chiến sĩ về trường như tiếp thêm sức mạnh cho thầy cô. Cảm ơn tấm lòng của các chú bộ đội!”.

Bộ đội cùng các cô giáo trường mầm non dọn dẹp trường học.

Tại Trường THCS Vạn Thiện, cảnh tượng trước khi bộ đội đến khiến bất cứ ai cũng không khỏi xót xa. Bùn đất phủ kín sân trường, lớp học, thư viện. Nhiều tài liệu, sách vở bị ngập, phòng học của học sinh bị ảnh hưởng nặng nề. Không quản ngại vất vả, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương sắp xếp bàn ghế, dọn rửa sạch sẽ từng góc lớp, bục giảng. Dưới cái nắng oi ả sau mưa lũ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, xen lẫn những vết bùn đất bám đầy tay chân, mặt mũi, nhưng không ai nản lòng.

Cán bộ, chiến sĩ sắp xếp lại thư viện.

Hạ sĩ Nguyễn Quyết Tiến chia sẻ: “Quê tôi cũng ở vùng lũ nên rất hiểu khó khăn mà người dân phải gánh chịu. Được chung tay giúp sức các nhà trường khắc phục hậu quả sau bão cũng chính là niềm vui của mỗi người lính chúng tôi. Dù có đôi chút vất vả nhưng anh em chiến sĩ luôn xác định tốt tinh thần, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi giúp dân mà mệnh lệnh từ trái tim người lính”.

Ngay sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh kịp thời có mặt để dọn dẹp trường học tại xã Nông Cống.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tiếp sức kịp thời của bộ đội và các lực lượng khác, từng lớp học đang được làm sạch, từng sân trường đang được hồi sinh. Sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tiếp thêm hy vọng, sức mạnh cho hàng trăm thầy cô, học sinh vùng lũ, để mỗi ngôi trường thực sự là nơi ươm mầm tri thức.

Thu Phương (CTV)