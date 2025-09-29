“Ngày hội” đồng hành cùng con trẻ

8 năm trước tôi có một “nhiệm kỳ” làm chi hội trưởng chi hội phụ huynh lớp học của con đầu, và bây giờ lại tiếp tục vai trò ấy khi con thứ hai vào trung học.

Một quãng nghỉ tương đối dài giữa hai “nhiệm kỳ” chi hội trưởng, tôi nghĩ rằng tâm lý, nhu cầu của phụ huynh phải có sự thay đổi lớn, khi mà bức tranh giáo dục đã có rất nhiều thay đổi, nhưng thực tế thì không như tôi nghĩ. Cuộc họp phụ huynh nào gần như cũng thế, dù là 8 năm trước hay bây giờ. Phần đa phụ huynh thường chỉ ý kiến xoay quanh vấn đề kinh phí. Họ quan tâm đến những khoản tiền phải nộp, và chi còn hay hết, mà không cần phải biết rằng những khoản chi ấy có thực sự ích lợi với con em mình hay không.

Tiền quan trọng thật khi nhiều khoản thu là gánh nặng với không ít phụ huynh. Họ cần biết trước để có sự chuẩn bị. Nhưng chẳng lẽ phụ huynh chỉ quan tâm đến mình việc ấy. Họ bầu ra một chi hội phụ huynh cũng chỉ để trả lời cho mình câu hỏi về các khoản thu thôi sao. Khi những đứa trẻ đến trường, đằng sau các con là biết bao nhiều điều phải quan sát, lắng nghe, lo toan, trăn trở. Từ bữa ăn bán trú có an toàn không, giấc ngủ trưa có đảm bảo không, và chúng sẽ học những gì. Ngoài kiến thức từ sách giáo khoa còn là những bài học đạo đức, buổi học ngoại khóa, tiết học về giáo dục địa phương. Những kiến thức ấy, kỹ năng, phương pháp ấy mới giúp những đứa trẻ lớn lên, đủ hành trang để bước vào những chặng đường kế tiếp. Người lớn phải hiểu điều đó, và hành động để những điều đó ngày càng trở nên tốt hơn đối với con trẻ.

Những vụ việc gây bức xúc học đường gần đây, từ việc học sinh lập hội nhóm để phân biệt, kỳ thị, đánh lộn nhau hay bất kính với giáo viên. Rồi những đứa trẻ đua đòi, rủ nhau trốn học tham gia tệ nạn xã hội, gian lận thi cử... đang làm cho bức tranh học đường trở nên đáng lo lắng hơn nhiều. Chẳng lẽ phụ huynh không muốn biết con mình đang như thế nào ở trường, ở lớp, cùng những gì chúng đang học, đang rèn luyện? Tư tưởng phó thác con cái cho nhà trường, cho giáo viên, khiến nhiều phụ huynh chỉ nghĩ đến việc đóng các khoản tiền là xong, mà ít quan tâm xem con mình sẽ như thế nào. Ai cũng bận rộn, nhưng không có nghĩa không thể bố trí thời gian để ngồi vài chục phút cùng lắng nghe, tiếp nhận thông tin, cùng bàn việc của con trẻ, kết nối giáo viên, phụ huynh với nhau để đồng hành với con hay sao.

Giáo dục không thể đơn độc đi trên con đường lớn, mà phải có sự đồng hành góp sức giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Vậy nên, xin hãy nhìn nhận một cách tích cực rằng, những cuộc họp phụ huynh là cơ hội không thể tốt hơn để bậc làm cha, làm mẹ có thêm thông tin về học tập, tu dưỡng, rèn luyện của con cái, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp. Chỉ khi hiểu hết ý nghĩa của việc họp phụ huynh thì chúng ta mới thay đổi được cách tiếp cận, chỉ khi ấy cuộc họp phụ huynh và sinh hoạt chi hội mới trở thành “ngày hội phụ huynh đồng hành cùng con trẻ”.

Tuệ Minh