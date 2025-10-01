Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có công văn số 25/PTDS ngày 1/10/2025 đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14h00 ngày 01/10/2025. Ảnh: nchmf

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 01/10, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 130,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Thực hiện Công văn số 11/BCĐ- BNNMT ngày 01/10/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1.Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2.Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

3.Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Thanh Hoá, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hoá và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

4.Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

5.Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

6.Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.

