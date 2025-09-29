Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh: Chủ động di dời dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn khi nước sông Chu dâng cao

Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão lũ tại một số địa phương ven sông Chu, gồm xã Xuân Tín và xã Xuân Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác chuẩn bị di dời dân ở xã Xuân Tín khi mực nước sông Chu lên cao.

Cùng đi có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo 2 xã: Xuân Tín, Xuân Hòa.

Xã Xuân Tín có 21,4 km đê, gồm 4,6 km đê sông Chu và 16,8 km đê trên hệ thống sông Cầu Chày. Theo báo cáo, toàn xã có hơn 1.800 hộ với trên 6.300 nhân khẩu thường xuyên bị ảnh hưởng khi bão lũ xuất hiện. Trong đó, hơn 500 hộ với 1.545 nhân khẩu thuộc các thôn Phú Cường, Đông Thành, Thọ Phú, Hạnh Phúc... nằm lọt trong lòng đê sông Chu phải di dời ngay khi mực nước lũ lên báo động II (+10,4m). Đặc biệt, có 30 hộ với 41 nhân khẩu là người già neo đơn, khó khăn, rất cần sự hỗ trợ trực tiếp của lực lượng chức năng trong quá trình di dời.

Kiểm tra thực tế tại xã Xuân Tín, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là “không được để người dân bị động khi nước sông Chu dâng cao”. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Xuân Tín cần phải tổ chức ứng trực, theo dõi mực nước sông Chu để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Trước hết, xã cần triển khai huy động tối đa lực lượng tại chỗ, chuẩn bị sẵn phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu và xây dựng kịch bản di dời dân theo từng cấp báo động.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm hỏi hộ dân trong trường hợp phải di dời khi nước sông Chu dâng cao.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Xuân Tín phải nắm chắc số hộ, số nhân khẩu, lên phương án di dời cụ thể đến từng thôn, từng hộ. Phải huy động tối đa lực lượng tại chỗ, lấy tinh thần “4 tại chỗ” làm nguyên tắc hành động, tuyệt đối không được chủ quan. Mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang ở cơ sở phải bám sát địa bàn, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nghe lãnh đạo xã Xuân Hòa báo cáo về công tác sẵn sàng di dân khi nước sông Chu dâng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên phải xuống từng thôn, từng hộ, vận động, thuyết phục và kiên quyết thực hiện di dời đúng kế hoạch, không để chậm trễ. Đồng chí cũng lưu ý việc chuẩn bị địa điểm tập trung tại các nhà cao tầng, trường học, nhà văn hóa trong vùng an toàn; đồng thời bố trí nhu yếu phẩm, thuốc men đầy đủ, không để người dân thiếu thốn lương thực, thực phẩm khi sơ tán.

Đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại xã Xuân Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao tinh thần chủ động phòng, chống bão của địa phương, nhất là việc tổ chức phương án di dời người dân sinh sống ngoài đê sông Chu (các thôn Tứ Trụ, Hải Thành, Hải Mậu, Thọ Khang...). Căn cứ phương án đã chuẩn bị theo từng cấp báo động nước, nếu ở mức báo động II (11,75m), địa phương sẽ di chuyển 183 hộ với 692 nhân khẩu; từ báo động II đến III, tiếp tục di dời 110 hộ với 461 nhân khẩu ở thôn Quần Đội; khi mực nước đạt báo động III (13,5m), xã phải di chuyển thêm 330 hộ với 1.035 nhân khẩu và nếu vượt báo động III, toàn bộ 1.134 hộ còn lại với 3.196 nhân khẩu sẽ phải sơ tán khẩn cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền xã Xuân Hòa cần phải có kịch bản chi tiết cho từng tình huống, không chỉ dừng ở con số trên giấy. Cán bộ, đảng viên phải xuống từng thôn, từng hộ, vận động, thuyết phục và kiên quyết thực hiện di dời đúng kế hoạch, không để chậm trễ. Đồng chí cũng lưu ý việc chuẩn bị địa điểm tập trung tại các nhà cao tầng, trường học, nhà văn hóa trong vùng an toàn, đồng thời bố trí nhu yếu phẩm, thuốc men đầy đủ, không để người dân thiếu thốn lương thực, thực phẩm khi sơ tán.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động phương tiện xe tải, thuyền máy, áo phao và chuẩn bị đủ vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn viên thanh niên được huy động trực 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Minh Hiếu