Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

Từ những khu chợ truyền thống đến bệnh viện, trường học, cơ quan hành chính hay các cửa hàng kinh doanh, hình ảnh người dân sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR thanh toán đã trở nên quen thuộc. Sự thay đổi trong thói quen giao dịch không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện đại mà còn cho thấy những bước tiến rõ nét trong phát triển hạ tầng thanh toán số. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng sự đồng hành của ngành ngân hàng, doanh nghiệp và các địa phương, hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đang từng bước được hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Phần lớn các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đều triển khai mô hình “Chợ 4.0 - TTKDTM”.

Thực hiện Đề án TTKDTM theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử trên địa bàn. Cùng với việc đầu tư hạ tầng, các ngành, địa phương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt, đồng thời nhân rộng nhiều mô hình thiết thực như: “Tuyến phố không tiền mặt”, “Chợ không dùng tiền mặt”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Tuyến đường chuyển đổi số”... Qua đó, thanh toán số ngày càng hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Một trong những điểm nhấn là mô hình “Chợ 4.0 - TTKDTM” tại chợ Tây Thành, phường Hạc Thành. Đến nay, gần 100% tiểu thương tại chợ đã sử dụng mã QR trong giao dịch mua bán. Việc thanh toán được thực hiện nhanh chóng chỉ bằng một thao tác quét mã trên điện thoại thông minh, thay cho hình thức giao dịch tiền mặt truyền thống. Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ, cho biết: “Việc áp dụng TTKDTM mang lại rất nhiều tiện ích. Nếu trước đây phải chuẩn bị tiền mặt, mất thời gian kiểm đếm và dễ xảy ra nhầm lẫn thì nay khách hàng chỉ cần quét mã QR là giao dịch hoàn tất trong vài giây. Mọi khoản thu đều được lưu trên hệ thống giúp việc theo dõi doanh thu thuận tiện và chính xác hơn”.

Không chỉ trong hoạt động thương mại, TTKDTM đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục khu vực đô thị đã triển khai thu học phí không dùng tiền mặt. Trong lĩnh vực y tế, trên 95% cơ sở khám, chữa bệnh áp dụng thanh toán điện tử với tổng giá trị giao dịch đạt hàng trăm tỷ đồng, góp phần giảm thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đối với các dịch vụ điện, nước, viễn thông, các hình thức thanh toán tự động, ví điện tử và ngân hàng số ngày càng phổ biến.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, 98,5% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trả lương qua tài khoản ngân hàng; các khoản chi mua sắm, thanh toán hành chính đều được thực hiện bằng chuyển khoản. Riêng lĩnh vực bảo hiểm xã hội, toàn tỉnh đã có 166.106 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận tiền qua tài khoản, đạt 100%, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân.

Kết quả trên có được nhờ hạ tầng số và hạ tầng thanh toán không ngừng được đầu tư, hoàn thiện. Hiện toàn tỉnh có 9.570 trạm phát sóng di động; 14 trạm chuyển mạch và 2.785 thiết bị truy nhập internet cáp quang. Đến nay, 100% trung tâm xã và hầu hết các thôn, bản đã được phủ mạng cáp quang, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng internet băng rộng của người dân và doanh nghiệp. Cùng với hạ tầng viễn thông, các tổ chức tín dụng tích cực ứng dụng công nghệ, phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng số như Mobile Banking, Internet Banking, thanh toán bằng mã QR, thanh toán không tiếp xúc và ví điện tử. Hạ tầng phục vụ TTKDTM cũng tiếp tục được mở rộng với 368 máy ATM, gần 4.500 máy POS cùng hơn 5.000 đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. Mạng lưới này đã phủ rộng từ khu vực đô thị đến nhiều địa bàn nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại.

Ông Tống Văn Ánh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7, cho biết: “Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số và TTKDTM. Cùng với đó là mở rộng hệ sinh thái thanh toán số; ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động thanh toán điện tử. Việc phát triển TTKDTM sẽ gắn với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo thuận lợi trong tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Khánh Phương