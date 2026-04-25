Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người có thu nhập thấp

Chương trình cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã trở thành “bà đỡ” giúp hàng nghìn hộ dân, công nhân, người lao động ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện thực hóa giấc mơ an cư. Từ chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước, dòng vốn tín dụng ưu đãi được sử dụng hiệu quả đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế địa phương.

Gia đình chị Trịnh Thu Trang (phường Hạc Thành) được vay vốn chính sách xây dựng ngôi nhà mới khang trang.

Từ những ngôi nhà mới khang trang, những khu chung cư ấm áp nghĩa tình, có thể thấy rõ hiệu quả và ý nghĩa sâu sắc của chính sách tín dụng cho vay nhà ở xã hội. Sau hơn 15 năm thuê trọ, gia đình chị Nguyễn Thị Hưng quê ở thôn Tân Phong, xã Như Thanh đã chính thức sở hữu căn hộ nhà ở xã hội thuộc Tòa CC1, chung cư Tân Thành ECO3 tại phường Hạc Thành. Căn hộ được mua từ tiền dành dụm của hai vợ chồng và nguồn vốn vay NHCSXH Thanh Hóa.

Chị Hưng chia sẻ: “Thu nhập của cả gia đình mỗi tháng khoảng 25 triệu đồng, lại đang nuôi 2 con ăn học nên việc dành dụm đủ tiền để sở hữu ngôi nhà riêng gặp nhiều khó khăn. Biết đến chương trình cho vay nhà ở xã hội, tôi được cán bộ NHCSXH Thanh Hóa hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ vay 500 triệu đồng, thời gian vay 20 năm nên việc trả gốc và lãi cũng khá thuận lợi. Từ ngày có nơi ở ổn định, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, lo cho con cái học hành”.

Nhờ nguồn vốn vay 600 triệu đồng theo chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội với thời gian vay tới 25 năm, gia đình chị Trịnh Thu Trang ở phường Hạc Thành cũng vừa xây dựng xong ngôi nhà mới khang trang. Chị Trang chia sẻ: “Nếu đợi tích lũy đủ thì không biết đến khi nào gia đình tôi mới có được ngôi nhà mới. Nhưng nhờ chính sách hỗ trợ của NHCSXH Thanh Hóa cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, thời gian vay vốn dài, hai vợ chồng bảo nhau cố gắng làm thêm và tiết kiệm chi tiêu là có thể trả được. Giờ đây gia đình tôi đã có được ngôi nhà khang trang, yên tâm an cư, lạc nghiệp”.

Nhà ở không chỉ là nơi an cư mà còn là nền tảng giúp ổn định và phát triển xã hội. Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo chỗ ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, công nhân, hộ nghèo và cận nghèo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính sách an sinh xã hội. Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội là một trong những chính sách nhân văn của Nhà nước, hướng đến hỗ trợ các đối tượng là người lao động thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị; người có công với cách mạng; công nhân; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chưa có nhà ở hoặc nhà ở chật chội, không đủ diện tích và không thuộc đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định, mức cho vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội; thời hạn cho vay kéo dài tới 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Chương trình cho vay nhà ở xã hội được NHCSXH Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để tuyên truyền, rà soát và giải ngân vốn đúng đối tượng. Tính đến trung tuần tháng 4/2026, dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 1.022 tỷ đồng với 2.667 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi này đã giúp hàng nghìn hộ dân, đặc biệt là công nhân, viên chức, người lao động thu nhập thấp ổn định cuộc sống.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người dân ngày càng lớn, NHCSXH Thanh Hóa đang tích cực rà soát, xác định đối tượng vay, đồng thời đơn giản quy trình, thủ tục hồ sơ và giải ngân nguồn vốn vay đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả.

Ông Lê Đức Cường, Phó trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, NHCSXH Thanh Hóa, cho biết: “Để chương trình đạt hiệu quả cần có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa ngân hàng, các sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác phát triển nhà ở xã hội; mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội”.

Tỉnh Thanh Hóa đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu về nhà ở ngày càng gia tăng. Việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đang trở thành yếu tố then chốt giúp nhiều gia đình vượt qua rào cản tài chính, sớm hiện thực hóa ước mơ an cư. Đây cũng là động lực để họ yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Bài và ảnh: Đức Thanh