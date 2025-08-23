Hạt gạo giữ rừng vùng biên!

Ở những xã vùng biên giới còn nhiều gian khó, hạt gạo không chỉ là lương thực nuôi sống người dân mà còn trở thành “sợi dây” gắn kết trách nhiệm, niềm tin và động lực trong hành trình giữ rừng. Chính sách hỗ trợ gạo của tỉnh, của Trung ương triển khai những năm qua đã và đang góp phần để bà con an tâm gắn bó với rừng, vừa ổn định cuộc sống, vừa gìn giữ “lá phổi xanh” nơi phên dậu Tổ quốc.

Bà con xã Na Mèo nhận gạo hỗ trợ bảo vệ rừng.

Trên địa bàn xã biên giới Na Mèo, công tác bảo vệ và phát triển rừng được triển khai đồng bộ, từ khoán bảo vệ rừng, trồng rừng mới, đến chi trả dịch vụ môi trường rừng và giảm phát thải khí nhà kính. Trong đó, nổi bật là chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng theo Quyết định số 5402/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Gạo được cấp theo từng quý, đến tận thôn bản, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Chính sách này không chỉ giải quyết phần nào khó khăn về lương thực, mà còn là sự khích lệ tinh thần, giúp đồng bào yên tâm với công việc gìn giữ rừng núi.

Gia đình ông Ngân Văn Thêu ở bản Sa Ná có 5ha rừng quản lý theo diện giao khoán. Ông Thêu chia sẻ: “Ngoài được chi trả dịch vụ môi trường rừng, chính sách hỗ trợ gạo hàng năm có ý nghĩa quan trọng. Nó không chỉ giúp gia đình có thêm cái ăn cuối vụ mà còn nhắc nhở mình phải làm tròn trách nhiệm với rừng, không để xảy ra vi phạm”. Trải nghiệm thực tế ấy đã trở thành minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách, bởi hạt gạo không chỉ giúp bà con no bụng mà còn vun đắp thêm ý thức, trách nhiệm và tình cảm của người dân với rừng".

Trưởng phòng Kinh tế xã Na Mèo Hà Văn Thống cho biết: “Diện tích nhận khoán bảo vệ rừng hàng năm tại xã là 4.100ha, với 741 hộ gia đình và cộng đồng tham gia. Từ năm 2020 đến 2025 đã có hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ cho hộ nghèo nhận khoán bảo vệ rừng. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp bà con yên tâm giữ rừng, không phải lo thiếu đói vào cuối vụ”.

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của các chính sách, trong đó có hỗ trợ gạo, ý thức bảo vệ rừng của người dân vùng biên được nâng lên rõ rệt. Số vụ vi phạm lâm luật giảm dần, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được tổ chức chặt chẽ theo phương châm “4 tại chỗ”, với sự tham gia tích cực của chủ rừng, tổ bảo vệ rừng tại cơ sở. Song song với đó, công tác trồng rừng mới cũng được chú trọng.

Không chỉ ở Na Mèo, tại các xã biên giới thuộc huyện Mường Lát cũ, chính sách hỗ trợ gạo đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tổng diện tích mà Hạt Kiểm lâm Mường Lát quản lý trên địa bàn là 75.000ha đất lâm nghiệp, trong đó hơn 14.000ha rừng do cộng đồng bản quản lý. Mỗi bản đều thành lập tổ bảo vệ rừng, với sự tham gia tích cực của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân. Trung bình mỗi tháng, tổ chức từ một đến hai đợt tuần tra, vào mùa khô thì cắt cử trực gác lửa, ngăn chặn tình trạng đốt nương bừa bãi. Khi có nguy cơ cháy rừng, lực lượng tại chỗ luôn sẵn sàng ứng cứu. Chính nhờ sự gắn kết trách nhiệm đó, diện tích rừng ở các xã vùng biên nơi đây luôn được bảo vệ tốt, rừng không chỉ là “lá chắn” bảo vệ biên cương, mà còn là sinh kế bền vững của người dân.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Lát Lê Ngọc Hiệp cho biết: Để người dân thực sự đồng hành với chính quyền trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, các chính sách hỗ trợ là yếu tố then chốt. Trong đó, chính sách hỗ trợ gạo có vai trò quan trọng đối với bà con vùng biên, vốn ruộng nương ít, lương thực thường gặp khó khăn thời điểm giáp hạt. Qua các chính sách hỗ trợ người trồng rừng, nhận thức của đồng bào dân tộc vùng biên đã có sự thay đổi rõ rệt, từ chỗ coi rừng như tài nguyên chung dễ bị khai thác, nay bà con đã biết gắn bó, bảo vệ và trông coi như tài sản của chính mình.

Có thể nói, những hạt gạo nghĩa tình, dù nhỏ bé, nhưng đang ngày ngày gieo vào lòng người dân niềm tin, trách nhiệm và động lực. Đó là cách giúp cho những cánh rừng nơi biên cương Tổ quốc xanh mãi, để cuộc sống nơi phên dậu ngày thêm no ấm, bền vững.

Bài và ảnh: Sơn Đình