Hàng trăm ngôi nhà ở Hà Trung chìm trong nước, dân sơ tán đồ đạc, vật nuôi lên đê tránh lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, cùng với nước ở sông Lèn lên cao gây ngập lụt diện rộng nhiều thôn ở xã Hà Trung (Thanh Hóa). Hàng trăm ngôi nhà ở đây bị chìm trong nước lũ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Video: Người dân Hà Trung dựng lán trên đê bám trụ chờ lũ rút.

Ghi nhận lúc chiều 27/8 tại các thôn Chuế Cầu, Bình Lâm, Tương Lạc (xã Hà Trung, Thanh Hóa), nước lũ dâng ngập mênh mông, nhiều ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy phần mái.

Dọc tuyến đê qua các thôn Chuế Cầu, Bình Lâm trở thành nơi “trú ngụ” bất đắc dĩ các hộ dân. Những lều lán được dựng bằng bạt, che chắn sơ sài để trú mưa, tránh gió.

Trong làng, nhiều ngôi nhà bị nước bao vây bốn bề, người dân phải dùng thuyền nhỏ để vận chuyển đồ đạc, đưa trẻ em và người già, phụ nữ ra ngoài.

Theo thống kê nhanh của UBND xã Hà Trung ngày 27/8, toàn xã ghi nhận 158 nhà bị ngập dưới 1m với 472 nhân khẩu phải sơ tán tại chỗ. Nặng nề hơn, có tới 687 nhà bị ngập sâu từ 1 - 3 m, buộc 1.547 nhân khẩu phải sơ tán tập trung, chủ yếu ở các thôn Bình Lâm, Chuế Cầu, Tương Lạc. Người dân được di dời lên các nhà cao tầng và những nơi đã được chính quyền địa phương chỉ định, bố trí.

Toàn xã Hà Trung hiện có 108,9 ha lúa và 15,2 ha rau màu bị ngập úng, nguy cơ mất trắng cao nếu tình trạng nước ngập tiếp tục kéo dài. Nhiều diện tích hoa màu đã bị hư hỏng nặng, không còn khả năng khôi phục. Nước lũ dâng nhanh còn buộc nhiều hộ dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ông Hoàng Văn Mạo, người dân thôn Bình Lâm, cho biết: “Nước bắt đầu dâng từ sáng qua 26/8, đến chiều tối thì ngập nặng, điện trong thôn cũng bị cắt. Từ đó, bà con phải dùng thuyền, xuồng để đi lại, vận chuyển đồ đạc và cứu vớt số vật nuôi còn sót lại trong vùng ngập.”

Nước lũ dâng cao 3-4 mét, ngập qua cả tường rào, cột ngõ. Từng tốp thanh niên phải hối hả chèo xuồng đi lại vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ đạc.

Về tài sản và vật nuôi của người dân cũng thiệt hại rất lớn. Tại thôn Bình Lâm, ông Nguyễn Văn Sơn buồn bã cho biết: “Gia đình tôi thiệt hại gần 200 con gà, 2 ao cá bị cuốn trôi, ước tính tổng thiệt hại khoảng 300 – 400 triệu đồng. Bao nhiêu vốn liếng dành dụm giờ coi như mất trắng”.

Trong khi đó, tại thôn Chuế Cầu, bà Phạm Thị Quyền bần thần kể lại: “Toàn bộ nhà cửa, tivi, tủ lạnh trong nhà và trang trại của gia đình tôi đã chìm trong biển nước. Khi nước bắt đầu dâng cao, cả nhà chỉ kịp bồng bế đàn gà con và dắt lợn chạy lên chỗ cao”.

Không ít cụ già ngồi lặng lẽ bên đống hành lý, ánh mắt dõi về phía căn nhà chìm trong biển nước.

Từng đàn vật nuôi gồm lợn, gà, vịt cũng được người dân di chuyển lên triền đê, nhốt trong những chuồng tạm để chạy lũ.

Dọc theo triền đê, quần áo ướt sũng được giăng lên phơi vội, bếp ga, nồi niêu xoong chảo được mang lên để kê tạm nấu ăn. Nước lũ ngập sâu khiến sinh hoạt người dân vô cùng khó khăn về nước sạch, môi trường ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh tăng cao.

Hiện nay, chính quyền xã Hà Trung đã và đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các lực lượng chức năng, đoàn thể địa phương đã huy động phương tiện, nhân lực để sơ tán dân kịp thời, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước sạch, chăn màn... cho các hộ đang sơ tán tập trung.

Hoàng Đông – Phương Đỗ