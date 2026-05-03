Hãng hàng không Spirit Airlines ngừng hoạt động do khủng hoảng nhiên liệu

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines của Mỹ đã chính thức ngừng toàn bộ hoạt động từ 3 giờ sáng cùng ngày, trở thành hãng bay lớn đầu tiên chịu tác động trực tiếp từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran leo thang.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy phát biểu tại cuộc họp báo ở nhà ga Terminal A, sân bay quốc tế Newark Liberty (EWR), thành phố Newark, bang New Jersey, Mỹ, ngày 2/5/2026. Ảnh: Getty Images.

Bộ trưởng giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết, toàn bộ máy bay của hãng đã dừng khai thác, các trung tâm chăm sóc khách hàng đóng cửa và không còn nhân viên tại quầy vé ở sân bay. Hành khách có lịch bay với hãng được khuyến cáo không đến sân bay do không có nhân sự hỗ trợ. Spirit Airlines hiện đang triển khai quy trình thanh lý tài sản theo quy định.

Việc ngừng hoạt động diễn ra sau khi hãng không thể huy động nguồn vốn khẩn cấp trong bối cảnh giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh, gần như gấp đôi trong hai tháng qua. Toàn bộ các chuyến bay bị hủy đã khiến nhiều hành khách mắc kẹt tại các trung tâm trung chuyển lớn như Orlando và Las Vegas.

Sự cố này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn lao động, đồng thời gây gián đoạn hoạt động du lịch giá rẻ tại Mỹ. Trước tình hình trên, Chính phủ Mỹ và các hãng hàng không lớn đã triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát giá vé và hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng.

Một máy bay của hãng Spirit Airlines chuẩn bị cất cánh tại sân bay quốc tế Austin-Bergstrom tại Austin, bang Texas, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ cho biết sẽ thận trọng với các đề xuất cứu trợ toàn ngành. Trước đó, một số hãng hàng không giá rẻ đã đề xuất gói hỗ trợ thanh khoản trị giá 2,5 tỷ USD nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu gia tăng, song Bộ trưởng Giao thông Mỹ cho rằng hiện chưa cần thiết phải triển khai, đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn từ thị trường tư nhân. Chính phủ chỉ đóng vai trò “người cho vay cuối cùng” khi thực sự cần thiết.

Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng là giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Diễn biến này khiến chi phí vận hành của các hãng hàng không, đặc biệt là các hãng giá rẻ với biên lợi nhuận thấp, tăng đáng kể.

Trong bối cảnh nhiều hãng bay khác cũng đang chịu áp lực tương tự, ngành hàng không Mỹ và toàn cầu đứng trước thách thức lớn trong việc cân đối chi phí: hoặc tự hấp thụ chi phí gia tăng, hoặc điều chỉnh giá vé đối với hành khách.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, The Guardian.