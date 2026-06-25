Hàng chục hộ dân bản Muỗng sẽ được an cư

Sau gần 2 năm sống trong những căn lán tạm chật hẹp, các hộ dân bản Muỗng, xã Trung Hạ đã được bàn giao đất tái định cư, xây dựng nhà, chuẩn bị cho hành trình an cư lập nghiệp mới, khép lại quãng thời gian dài sống trong thấp thỏm, lo âu sau khi phải rời bỏ nơi ở cũ vì nguy cơ sạt lở đất.

Khu tái định cư bản Muỗng, xã Trung Hạ

Bản Muỗng trước đây thuộc xã Trung Xuân, nay là xã Trung Hạ. Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 và số 4 năm 2024, khu vực đồi trong bản xuất hiện các vết nứt lớn, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, tháng 10/2024 UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về sụt lún đất, nứt khu dân cư bản Muỗng. Hàng chục hộ dân phải di dời khỏi nơi ở cũ.

Những căn lán tạm được dựng lên ven đường trở thành nơi sinh hoạt bất đắc dĩ của các gia đình trong suốt gần 2 năm qua.

Một ngôi nhà mới được xây dựng tại khu tái định cư bản Muỗng.

Để giúp người dân có nơi ở mới an toàn, Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Muỗng được triển khai trên diện tích gần 3ha với tổng mức đầu tư hơn 27,4 tỷ đồng.

Xác định đây là công trình có ý nghĩa rất lớn trong đảm bảo an sinh, nên ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Trung Hạ đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Tháng 8/2025, khu tái định cư bản Muỗng được khởi công xây dựng, đến tháng 2/2026 các lô đất đã được bàn giao để người dân bắt đầu xây dựng nhà cửa.

Một hộ dân bản Muỗng đang khẩn trương xây nhà.

Theo chính sách hỗ trợ tái định cư của Nhà nước, các hộ làm nhà xây được hỗ trợ 75 triệu đồng, các hộ làm nhà sàn được hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ còn nhận được khoản kinh phí 30 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh. Đây là sự hỗ trợ vật chất rất quan trọng để các gia đình có thêm điều kiện dựng ngôi nhà mới.

Một ngôi nhà sàn đang hoàn thiện tại khu tái định cư bản Muỗng.

Tại bản Muỗng, để giúp những hộ gia đình thuộc diện neo đơn, cấp ủy, chính quyền địa phương và bản đã vận động bà con, các lực lượng đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ vận chuyển vật liệu, lấy cát, xây bể nước, làm nhà vệ sinh và các công việc khác giúp các hộ sớm dựng được nhà mới.

Ông Hà Văn Thực, Phó Trưởng bản Muỗng cho biết: "Đến cuối tháng 6/2026 sẽ có khoảng 20 hộ dân hoàn thành xây dựng nhà và chuyển vào nơi ở mới. Các hộ dân còn lại sẽ được ổn định trước mùa mưa bão năm nay".

Một góc khu tái định cư bản Muỗng, xã Trung Hạ đang định hình.

Khi những ngôi nhà lần lượt hoàn thành, một khu dân cư mới đang hiện hữu giữa vùng đất tái định cư. Và cùng với đó là niềm tin của người dân vào một tương lai bình yên hơn - nơi họ không còn phải thức trắng những đêm mưa lớn vì nỗi lo sạt lở đất, nơi những đứa trẻ được lớn lên trong những ngôi nhà vững chãi và hành trình an cư sau thiên tai cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Hữu Đại - CTV Hà Càng