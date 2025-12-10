Hàn Quốc yêu cầu gắn nhãn cho các quảng cáo được tạo ra bằng AI

Từ năm 2026, Hàn Quốc sẽ yêu cầu các nhà quảng cáo dán nhãn cho các quảng cáo được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm kiềm chế sự gia tăng các quảng cáo lừa đảo sử dụng chuyên gia giả mạo hoặc người nổi tiếng được tạo bằng công nghệ deepfake để quảng bá thực phẩm hoặc dược phẩm trên mạng xã hội.

Hàn Quốc yêu cầu các nhà quảng cáo gắn nhãn cho các quảng cáo được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: SMPC.

Sau cuộc họp chính sách do Thủ tướng Kim Min-seok chủ trì hôm 10/12, giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường sàng lọc và gỡ bỏ các quảng cáo do AI tạo ra có vấn đề và áp dụng các khoản phạt nặng, viện dẫn những rủi ro ngày càng tăng đối với người tiêu dùng, đặc biệt là người lớn tuổi, những người khó phân biệt được nội dung đó có phải do AI tạo ra hay không.

Ông Lee Dong-hoon, giám đốc chính sách kinh tế và tài chính thuộc Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ, cho biết, những quảng cáo như vậy đang “phá vỡ trật tự thị trường” và “hành động nhanh chóng lúc này là điều cần thiết”. Ông nói: “Bất kỳ ai tạo, chỉnh sửa và đăng tải ảnh hoặc video do AI tạo ra sẽ phải gắn nhãn chúng là do AI tạo ra, và người dùng nền tảng sẽ bị cấm xóa hoặc can thiệp vào các nhãn đó”.

Các quảng cáo do AI tạo ra, sử dụng các chuyên gia được dàn dựng kỹ thuật số hoặc video và âm thanh deepfake của người nổi tiếng, quảng bá mọi thứ từ thuốc giảm cân và mỹ phẩm đến các trang web cờ bạc bất hợp pháp, đã trở nên phổ biến trên YouTube, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác của Hàn Quốc.

Chính phủ sẽ tìm cách sửa đổi luật viễn thông và các luật liên quan khác để yêu cầu dán nhãn AI, cùng với việc tăng cường giám sát và các biện pháp xử phạt, có thể có hiệu lực vào đầu năm 2026. Ông Lee cho biết, các công ty vận hành nền tảng cũng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo các nhà quảng cáo tuân thủ các quy định về dán nhãn.

Hàn Quốc cũng có kế hoạch tăng mức phạt và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn vào năm tới để ngăn chặn việc tạo ra nội dung AI giả mạo, những người cố tình phát tán thông tin sai lệch hoặc bịa đặt trực tuyến hoặc thông qua các mạng viễn thông khác có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại lên đến năm lần so với thiệt hại gây ra.

Thúy Hà

Nguồn: AP