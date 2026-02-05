Hotline: 0822.173.636   |

Đời sống - Xã hội

Trạm dừng nghỉ Mai Sơn - Quốc lộ 45 chính thức đưa vào khai thác

Khánh Huyền
(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian triển khai thi công, hiện nay, công trình trạm dừng nghỉ tại Km329+700 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 đã hoàn thành, chính thức đưa vào khai thác, phục vụ người dân và phương tiện lưu thông.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ năm 2023. Theo phê duyệt mạng lưới các trạm dừng nghỉ trên cao tốc, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 có một trạm dừng nghỉ đặt tại Km329+700, thuộc địa bàn xã Đông Hoàng với diện tích 7,1ha. Trạm gồm có 2 trạm đối xứng, trong đó bên phải tuyến có diện tích 3,9ha và bên trái tuyến là 3,2ha. Liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là đơn vị trúng thầu đầu tư xây dựng.

Ông Mai Thanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hoá - đơn vị được giao đại diện nhà đầu tư cho biết: Đến nay, sau hơn 7 tháng triển khai xây dựng, trạm dừng nghỉ trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 đã cơ bản hoàn thành hạng mục chính. Tuy nhiên, do áp lực thời gian hoàn thành nhằm phục vụ người dân lưu thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trước mắt đơn vị mới đưa vào khai thác một số hạng mục thiết yếu, còn một số hạng mục dịch vụ sẽ cố gắng hoàn thiện, bổ sung trong những ngày tới.

Ghi nhận trong buổi sáng 5/2, cả 2 trạm dừng nghỉ bên phải và trái tuyến có rất đông người dân, phương tiện vào dừng nghỉ.

Trạm dừng nghỉ tại Km329+700, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác đúng thời gian cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026 không chỉ góp phần từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia giao thông, hạn chế tình trạng tùy tiện dừng, đỗ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn mà còn hoàn thiện mạng lưới trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.

Khánh Huyền

#Cao tốc #Tết Bính Ngọ #Tập đoàn xăng dầu việt nam #Phục vụ #Phương tiện #xã Đông Hoàng #Triển khai #Thi công

