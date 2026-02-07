Ngoại trưởng Nga: Phương Tây đang đẩy OSCE vào hố diệt vong

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã có những tuyên bố gay gắt về thực trạng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong cuộc hội đàm tại Moscow với Chủ tịch đương nhiệm OSCE Ignazio Cassis và Tổng Thư ký Feridun Sinirlioglu.

Ngoại trưởng Lavrov. Ảnh: Anadolu

Theo giới quan sát, thông qua tuyên bố này, Nga muốn gửi thông điệp rằng họ không còn mặn mà với các định chế do phương Tây dẫn dắt và sẽ tập trung vào các liên minh mới như BRICS và SCPO để xây dựng một trật tự an ninh đa cực thay thế.

Tại cuộc gặp , Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định OSCE đang đứng trước "nguy cơ tự hủy diệt thực sự" do những mâu thuẫn nội bộ sâu sắc. Ngoại trưởng Lavrov nói :"OSCE không chỉ đang khủng hoảng, nó đang đứng trước nguy cơ tự hủy diệt thực sự," . Ngoại trưởng Nga cho rằng mọi nỗ lực cứu vãn sẽ trở nên vô nghĩa nếu phương Tây không ngừng biến OSCE thành một phần phụ của EU và NATO.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cáo buộc các quốc gia phương Tây đã biến tổ chức từng là diễn đàn đối thoại an ninh hàng đầu thành một “phần phụ” nhằm phục vụ lợi ích của NATO và EU.

Chủ tịch OSCE Ignazio Cassis ( trái) trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) tại Moscow. Ảnh: swissinfo

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng việc phương Tây đơn phương phá bỏ các nguyên tắc của Định ước Helsinki đã đẩy OSCE vào tình trạng “bi thảm” và làm xói mòn nền tảng an ninh chung tại châu Âu. Tuy nhiên, Nga vẫn đánh giá cao nỗ lực của Thụy Sĩ (quốc gia giữ chức Chủ tịch OSCE năm 2026) trong việc cố gắng duy trì các kênh liên lạc ngoại giao với Moscow.

Về phần mình, Chủ tịch OSCE Ignazio Cassis thừa nhận rằng trong 3 năm qua, việc thiết lập đối thoại là “bất khả thi” do sự khác biệt sâu sắc giữa các quốc gia, nhưng ông mong muốn thúc đẩy tiến trình này trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Thụy Sĩ.

Chuyến thăm của Chủ tịch OSCE Ignazio Cassis tới Moscow lần này được coi là nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn tổ chức khỏi sự tan rã hoàn toàn sau nhiều năm đối đầu căng thẳng.

Nhật Lệ

Nguồn: APT, Anadolu