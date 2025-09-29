Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã vừa gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân sau vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia, khiến hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn, và sinh hoạt người dân đảo lộn. Trong khi đó, các nhà chức trách nước này đang chạy đua khôi phục các dịch vụ điện tử, khi mà tính đến thời điểm hiện tại, các dịch vụ công ở Hàn Quốc vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng. Dự kiến, việc phục hồi hoàn toàn các hệ thống có thể kéo dài nhiều tuần.

Hàn Quốc họp chỉ đạo khôi phục một số dịch vụ sau vụ cháy trung tâm dữ liệu: Ảnh: The Straits Times

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã xin lỗi toàn quốc về sự cố này, đồng thời chỉ thị cho chính phủ phải làm mọi cách để khôi phục dịch vụ nhanh chóng trước kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu) một kỳ nghỉ quan trọng ở Hàn Quốc, khi nhu cầu về dịch vụ bưu chính, chuyển phát và tài chính tăng cao.

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, hạ tầng thiết yếu tại trung tâm dữ liệu quốc gia, nơi xảy ra hỏa hoạn khiến hàng trăm dịch vụ hành chính trực tuyến tê liệt, đã được khôi phục. Tuy nhiên, việc phục hồi hoàn toàn các hệ thống có thể kéo dài nhiều tuần. Tính đến nửa đêm 28/9 theo giờ địa phương, mới chỉ có 39 trong số 647 dịch vụ công trực tuyến, vốn bị tạm dừng sau vụ hỏa hoạn tại Cơ quan Thông tin Tài nguyên Quốc gia (NIRS) ở thành phố Daejeon, đã hoạt động trở lại và hơn 50% thiết bị mạng và 763 trong số 767 thiết bị an ninh trọng yếu đã được tái khởi động.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang ưu tiên khôi phục các dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân và các hoạt động kinh tế, nhưng quá trình bình thường hóa chậm chạp này dự kiến sẽ làm chậm trễ nhiều thủ tục hành chính khi các văn phòng chính quyền địa phương mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ di dời 96 đơn vị cơ sở hạ tầng bị hư hại do hỏa hoạn đến chi nhánh NIRS ở thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc và dự kiến sẽ mất ít nhất 2 tuần cho đến khi mọi dịch vụ được khôi phục hoàn toàn. Trong khi đó, theo Công ty bưu chính Hàn Quốc, đến sáng 29/9, dịch vụ bưu chính đã được khôi phục một phần. Theo đó, dịch vụ gửi thư và bưu kiện, cả trong nước và quốc tế, cùng với các dịch vụ theo dõi, sẵn sàng hoạt động lúc 9h theo giờ địa phương (tức 11h theo giờ Việt Nam) để giảm thiểu sự bất tiện cho công chúng trước kỳ nghỉ lễ Chuseok kéo dài bắt đầu từ ngày 3/10.

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại Cơ quan NIRS ở thành phố Daejeon sau khi một cục pin lithium-ion phát nổ trong phòng máy chủ ở tầng 5 của NIRS hôm 27/9, làm tê liệt nhiều dịch vụ chính phủ quan trọng trong suốt cuối tuần. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào lúc 18h cùng ngày, khoảng 22 giờ sau khi xảy ra sự cố.

Lê Hà

Nguồn: Reuters, Yonhap, Arirang News