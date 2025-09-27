Hàn Quốc: Hỏa hoạn tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, hàng trăm dịch vụ trực tuyến của chính phủ tê liệt

Một vụ hỏa hoạn do pin lithium-ion phát nổ tại Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia ở thành phố Daejeon tối ngày 26/9 đã khiến 647 dịch vụ và hệ thống trực tuyến của chính phủ Hàn Quốc ngừng hoạt động, trong đó có hệ thống nhận dạng di động và dịch vụ bưu chính.

Những ô cửa sổ của tòa nhà Cục Thông tin Tài nguyên Quốc gia ở Trung tâm thành phố Daejeon bị cháy, vỡ. Ảnh: Yonhap

Theo giới chức, vụ nổ xảy ra tại một pin của hệ thống lưu điện (UPS) khi nhân viên đang di chuyển thiết bị xuống tầng hầm. Khoảng 170 lính cứu hỏa và 63 xe chữa cháy đã được huy động để khống chế ngọn lửa, mất gần 10 giờ mới dập tắt. Một công nhân bị bỏng tay và mặt, trong khi gần 200 bộ pin bị thiêu hủy.

Người dân Hàn Quốc đã nhận được nhiều tin nhắn khẩn cấp từ chính phủ vào sáng sớm ngày 27/9, thông báo rằng một số dịch vụ bưu chính trực tuyến bị gián đoạn do vụ hỏa hoạn, đồng thời lưu ý rằng các yêu cầu khẩn cấp tới số 119 chỉ có thể thực hiện qua điện thoại, không thể qua video hoặc tin nhắn văn bản.

Thông báo lỗi xuất hiện trên máy cấp giấy tờ của chính phủ tại một ga tàu điện ngầm ở Seoul vào ngày 27/9. Ảnh: Yonhap

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kim Min-jae cho biết các dịch vụ bị tạm ngừng để bảo vệ hệ thống sau khi cháy làm hỏng thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Ông nói: “Chính phủ sẽ khôi phục các dịch vụ thiết yếu như bưu chính, tài chính trước tiên”.

Trong khi đó, tại cuộc họp khẩn cấp diễn ra sáng ngày 27/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yun Ho-jung đã nâng mức quản lý khủng hoảng từ “cảnh báo” lên “nghiêm trọng”, cam kết huy động mọi nguồn lực để khắc phục sự cố, giảm thiểu ảnh hưởng tới người dân. Ông Yun cho biết: “Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực sẵn có để xử lý sự cố này nhanh nhất có thể, đồng thời nỗ lực hết sức để giảm thiểu bất tiện cho người dân”.

Năm 2022, hơn 50 triệu người dùng ứng dụng nhắn tin lớn nhất Hàn Quốc KakaoTalk đã gặp sự cố gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng sau một vụ hỏa hoạn tại trung tâm dữ liệu, buộc công ty phải xin lỗi và làm dấy lên lời kêu gọi chính phủ đứng ra xây dựng các kế hoạch phòng ngừa.

Thúy Hà

Nguồn: Yonhap News