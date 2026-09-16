Đọc sách thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho não bộ

Đọc sách không chỉ là một hình thức thư giãn mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích đối với não bộ và sức khỏe tinh thần. Theo các nghiên cứu được các nhà khoa học tại Đại học Cambridge đề cập, thói quen đọc sách có liên quan đến sự tăng cường kết nối giữa các vùng não, khả năng ghi nhớ và học tập tốt hơn, cũng như nguy cơ thấp hơn đối với một số vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Theo các nhà nghiên cứu Cambridge, nội dung cụ thể của cuốn sách hay cách thức đọc có thể không quan trọng bằng chính hoạt động đọc và những lợi ích mà thói quen này mang lại. Một báo cáo được công bố trên tạp chí Psychological Medicine đã tổng hợp kết quả từ nhiều nghiên cứu và khảo sát với hàng nghìn trẻ em và người trưởng thành.

Các kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy hoạt động đọc có thể liên quan đến những thay đổi trong cấu trúc não và sự kết nối giữa các vùng não khác nhau. Ở trẻ em từ 7 đến 11 tuổi, một chương trình đọc sách kéo dài 8 tuần được ghi nhận có liên quan đến sự gia tăng thể tích chất xám.

Dữ liệu từ khoảng 10.000 trẻ em cũng cho thấy những người hình thành thói quen đọc sách từ sớm có xu hướng có trí nhớ và kết quả học tập tốt hơn, đồng thời ít gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần hơn.

Lợi ích của việc đọc còn được ghi nhận ở người trưởng thành và người lớn tuổi. Theo đánh giá được đề cập trong nghiên cứu, việc thường xuyên đọc sách, báo hoặc tạp chí có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn. Các nhà nghiên cứu Cambridge cũng cho rằng thói quen đọc sách có thể giúp giảm khoảng một phần ba nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Bên cạnh những tác động đối với não bộ, đọc sách còn được cho là có liên quan đến việc giảm căng thẳng, tăng cường sự đồng cảm và cải thiện sức khỏe tinh thần. Duy trì thói quen đọc sách vì vậy có thể là một hoạt động đơn giản, góp phần mang lại những lợi ích tích cực cho cả trí não và đời sống tinh thần.

Minh Phương