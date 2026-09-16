Thủ tướng Nhật Bản giữ lại nhiều lãnh đạo chủ chốt của LDP

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 16/9 giữ lại phần lớn nhân sự chủ chốt trong ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, trong đợt cải tổ đầu tiên kể từ khi bà lên lãnh đạo đảng, nhằm duy trì sự ổn định trước chương trình nghị sự dày đặc của Quốc hội từ nay đến cuối năm.

Theo hãng tin Kyodo, bà Takaichi tiếp tục duy trì cựu Thủ tướng Taro Aso trên cương vị Phó Chủ tịch LDP và ông Shunichi Suzuki, em rể của ông Aso, giữ chức Tổng Thư ký đảng. Trưởng ban Chính sách Takayuki Kobayashi cũng được giữ lại.

Ông Hiroshi Kajiyama, cựu Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách của LDP, thay bà Haruko Arimura. Trong khi đó, ông Hideki Murai, nghị sĩ Hạ viện và từng là Phó Chánh Văn phòng Nội các dưới thời cựu Thủ tướng Fumio Kishida, đảm nhiệm vị trí phụ trách các vấn đề nghị sự tại Quốc hội.

Sau khi công bố ban lãnh đạo mới tại Tokyo, Thủ tướng Takaichi cho biết LDP sẽ nỗ lực “vượt qua tình hình khó khăn” mà Nhật Bản đang đối mặt. Bà nói việc lựa chọn các nhân sự mới nhằm xây dựng “một cơ chế triển khai để Chính phủ và LDP có thể dốc toàn lực”.

Đợt cải tổ ban lãnh đạo LDP diễn ra trước khi Thủ tướng Takaichi dự kiến cải tổ Nội các ngày 17/9. Liên minh cầm quyền gồm LDP và đảng Duy tân Nhật Bản đang chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của Quốc hội, dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 10.

Kỳ họp có thể tập trung thảo luận kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm từ 8% xuống 1% trong thời gian 2 năm kể từ tháng 4, cùng dự luật cải cách chính trị gây tranh luận về việc giảm số ghế tại Quốc hội. Dự luật này từng khiến phe đối lập tẩy chay kỳ họp trước.

Trong đợt cải tổ Nội các dự kiến ngày 17/9, một số thành viên chủ chốt được cho là sẽ tiếp tục giữ chức, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi. Trong khi đó, một nghị sĩ thuộc đối tác nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền có thể được bổ nhiệm vào Nội các. Thủ tướng Takaichi dự kiến gặp lãnh đạo đảng Duy tân Nhật Bản Hirofumi Yoshimura trong ngày 16/9 để thảo luận vấn đề này.

Bích Hồng