Liên hợp quốc tiếp tục trao đổi với Mỹ về việc chậm cấp thị thực

Liên hợp quốc (LHQ) đang tiếp tục trao đổi với Mỹ về tình trạng chậm cấp thị thực cho một số đoàn đại biểu dự các hoạt động cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 81, trong đó có các đoàn Nga và Palestine.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết tổ chức này đang duy trì trao đổi liên tục với phía Mỹ về những vấn đề liên quan đến việc cấp thị thực cho các đoàn đại biểu đến New York tham dự các hoạt động của Đại hội đồng.

Ông Dujarric cho biết LHQ đã liên hệ với phía Mỹ sau khi nhận được phản ánh từ các đoàn Nga, Palestine và một số đoàn khác về tình trạng chậm cấp thị thực. LHQ cũng khuyến khích Washington thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận về trụ sở LHQ giữa tổ chức này và nước chủ nhà.

Khi được hỏi liệu Washington đã có phản hồi cụ thể hay chưa, ông Dujarric cho rằng câu trả lời sẽ thể hiện qua việc thị thực có được cấp cho các thành viên đoàn đại biểu hay không.

Theo thỏa thuận về trụ sở LHQ, Mỹ với tư cách nước chủ nhà có trách nhiệm tạo điều kiện để đại diện các quốc gia thành viên đến trụ sở LHQ tại New York thực hiện công việc chính thức, trong đó có việc tham dự các cuộc họp của tổ chức. Các vấn đề liên quan đến việc chậm cấp, không cấp hoặc thu hồi thị thực cho đại diện một số quốc gia từng được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ Ủy ban Quan hệ với nước chủ nhà của LHQ.

Trong báo cáo về quan hệ với nước chủ nhà được công bố sau khóa họp thứ 80, LHQ ghi nhận quan ngại của một số quốc gia về tình trạng chậm cấp hoặc không cấp thị thực, cho rằng điều này trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ các hoạt động của LHQ. Báo cáo cũng kêu gọi nước chủ nhà xử lý nhanh chóng các vấn đề tồn đọng liên quan đến thị thực và tạo điều kiện để đại diện các quốc gia thành viên tham gia đầy đủ công việc của tổ chức.

Vấn đề tình trạng chậm cấp hoặc không cấp thị thực của Mỹ một lần nữa được chú ý trong thời điểm LHQ chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm của Đại hội đồng khóa 81. Theo lịch chính thức, phiên tranh luận chung cấp cao sẽ diễn ra từ ngày 22-26/9 và ngày 28/9 tại trụ sở LHQ ở New York.

Vân Bình