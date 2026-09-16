Triều Tiên chỉ trích Mỹ mở rộng hợp tác tàu ngầm hạt nhân

Triều Tiên cáo buộc Mỹ thúc đẩy phổ biến công nghệ hạt nhân quân sự thông qua việc ủng hộ Hàn Quốc và Nhật Bản sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời cho rằng động thái này là lý do để Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/9 dẫn lời Choe Ju-hyon, một bình luận viên về an ninh quốc tế, đưa ra lập luận trên trong bài viết có tiêu đề “Yếu tố tuyệt đối gây rối loạn an ninh hạt nhân toàn cầu - kế hoạch mở rộng liên minh tàu ngầm hạt nhân của Washington”.

Ông Choe chỉ trích Mỹ về việc được cho là khuyến khích Hàn Quốc và Nhật Bản theo đuổi khả năng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông đặc biệt đề cập những phát biểu gần đây của một quan chức Hải quân Mỹ liên quan vấn đề này.

Theo Chosun, trong cuộc gặp với các phóng viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày 10/9, quan chức Hải quân Mỹ đã bày tỏ quan điểm tích cực đối với kế hoạch của Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như các cuộc thảo luận tại Nhật Bản về khả năng đưa loại tàu này vào biên chế.

Từ đó, ông Choe cho rằng Washington đang đưa một khuôn khổ mà ông gọi là “AUKUS 2.0” vào giai đoạn mở rộng và triển khai trên quy mô lớn. Theo ông, khuôn khổ này tạo điều kiện để công nghệ hạt nhân quân sự được chuyển giao cho các đồng minh không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bình luận viên Triều Tiên cáo buộc Mỹ công khai ủng hộ hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân nhưng lại tìm cách tăng cường năng lực quân sự liên quan hạt nhân cho các đồng minh. Ông cho rằng những động thái này làm gia tăng nguy cơ suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.

Ông Choe đồng thời nhấn mạnh, diễn biến trên cho thấy Triều Tiên cần tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân “không do dự hay đình trệ”. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối những gì ông mô tả là các kế hoạch của Mỹ thúc đẩy phổ biến hạt nhân, đồng thời cảnh báo nguy cơ tạo ra hiệu ứng dây chuyền về hạt nhân trên toàn cầu.

Bích Hồng