Iran bác khả năng đàm phán với Mỹ nếu chưa đáp ứng điều kiện

Iran tiếp tục phát tín hiệu chưa sẵn sàng đàm phán với Mỹ, trong khi Washington cho rằng tình hình xung đột có thể bước sang một giai đoạn khác trong những tháng tới. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua các eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb tiếp tục chịu tác động bởi căng thẳng khu vực.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaee ngày 15/9 khẳng định Tehran sẽ không đồng ý đàm phán với Mỹ cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Rezaee kêu gọi không bị phân tâm bởi những tín hiệu mà ông cho là thiếu nhất quán từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cho rằng “cục diện liên quan đến dầu mỏ và các eo biển đã thay đổi”. Ông nhấn mạnh: “Không đàm phán cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen, vốn được Iran hậu thuẫn, tiếp tục mở rộng hoạt động dọc bờ biển phía Tây Yemen hướng về eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Các lực lượng Houthi gần đây tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, trong khi hoạt động hàng hải tại các tuyến đường chiến lược trong khu vực bị ảnh hưởng.

Ở phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance cho biết cuộc xung đột với Iran có thể bước vào “một giai đoạn rất khác” trong vài tháng tới. Trả lời New York Post ngày 15/9, ông Vance cho rằng giai đoạn đầu, tập trung vào việc làm suy giảm chương trình hạt nhân, năng lực quân sự thông thường và khả năng triển khai sức mạnh của Iran, đã kết thúc. Theo ông, giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc ngăn Tehran khôi phục những năng lực này và duy trì ổn định khu vực, cũng như quốc tế.

Ông Vance đồng thời cho biết hoạt động của Mỹ hiện không còn ở mức mà ông gọi là “các chiến dịch tấn công”, trong khi giao thông qua eo biển Hormuz đã phục hồi lên hơn 50% mức bình thường. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi hàng hải được Reuters công bố cho thấy lưu lượng tàu qua tuyến đường này vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi xung đột xảy ra.

Bích Hồng