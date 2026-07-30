Hàn Quốc hoàn tất phát triển tiêm kích nội địa KF-21

Hàn Quốc đã chính thức hoàn tất chương trình phát triển mẫu tiêm kích KF-21 do nước này đứng đầu triển khai với sự tham gia của Indonesia trong giai đoạn nghiên cứu, chế tạo. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của Seoul trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân và giảm sự phụ thuộc vào các dòng tiêm kích cũ do Mỹ sản xuất.

Hàn Quốc hoàn tất phát triển tiêm kích nội địa KF-21. Ảnh: Yonhap News.

Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), dự án phát triển mẫu tiêm kích KF-21 được khởi động từ năm 2015 với tổng kinh phí khoảng 8.800 tỷ won (tương đương 6,04 tỷ USD), nhằm thay thế phi đội máy bay chiến đấu F-4 và F-5 đã phục vụ trong nhiều thập kỷ.

Nguyên mẫu KF-21 đầu tiên được ra mắt vào năm 2021. Đến tháng 5/2026, mẫu tiêm kích này vượt qua cuộc đánh giá cuối cùng về khả năng đáp ứng yêu cầu tác chiến, hoàn tất các tiêu chuẩn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng không quân.

Kể từ đó, KF-21 đã trải qua hơn 1.600 chuyến bay thử nghiệm mà không xảy ra sự cố, mở đường cho việc đưa máy bay vào biên chế. DAPA dự kiến bàn giao chiếc KF-21 đầu tiên cho Không quân Hàn Quốc vào tháng 9 tới.

Chủ tịch DAPA Lee Yong-cheol đánh giá thành công của KF-21 là kết quả từ nỗ lực của các kỹ sư, kỹ thuật viên cùng sự ủng hộ của người dân đối với năng lực công nghệ trong nước.

Dự án KF-21 có sự tham gia của Indonesia với vai trò đối tác phát triển. Jakarta cam kết chia sẻ chi phí nghiên cứu, đổi lại được tiếp cận công nghệ, nhận một nguyên mẫu máy bay và các quyền lợi liên quan.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ bàn giao lô đầu tiên gồm 40 chiếc KF-21 cho không quân vào năm 2028. Sau đó, nước này dự kiến sản xuất thêm 80 máy bay phiên bản nâng cấp với năng lực tác chiến được cải thiện, nâng tổng số KF-21 trong biên chế lên 120 chiếc vào năm 2032.

Việc hoàn tất phát triển KF-21 được xem là cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, đưa nước này tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trong những quốc gia có khả năng tự phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun Daily.