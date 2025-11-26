Hàn Quốc hạ thủy tàu hộ tống quân sự 3.600 tấn, hiện đại nhất từ trước đến nay

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hải quân nước này vừa hạ thủy khinh hạm Jeonnam có lượng giãn nước 3.600 tấn, được trang bị các công nghệ nội địa tiên tiến, bao gồm hệ thống radar có khả năng phát hiện và truy vết đồng thời nhiều mục tiêu từ mọi hướng.

Hàn Quốc hạ thủy tàu hộ tống quân sự 3.600 tấn, hiện đại nhất từ trước đến nay. Ảnh: DefenceHub.

Theo Hải quân và Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, lễ hạ thủy được tổ chức tại xưởng đóng tàu của SK Oceanplant ở huyện Goseong, cách Seoul khoảng 310km về phía Đông Nam.

Tàu chiến dài 129m này được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng tiêu chuẩn của Hải quân và tên lửa dẫn đường đối hạm, cùng radar mảng pha đa chức năng cho phép phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc.

Ngoài ra, Jeonnam còn vượt trội với hệ thống cảm biến bao phủ có chức năng tàng hình, hệ thống hành tiến hybrid giúp giảm tiếng ồn khi vận hành, hệ thống dò tìm – định vị thủy âm (sonar), hệ thống sonar mảng kéo có thể tách xa các cảm biến khỏi tiếng ồn của chính con tàu, giúp cải thiện khả năng thu tín hiệu và phát hiện các vật thể dưới nước, kể cả tàu ngầm hoạt động yên tĩnh.

Hải quân và Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, việc hoàn thành đóng tàu Jeonnam đã khẳng định năng lực công nghệ vững chắc của ngành. Đây đồng thời là bước đệm quan trọng để Hàn Quốc mở rộng ảnh hưởng trên thị trường quốc phòng toàn cầu, từ dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp (MRO) tàu chiến đến xuất khẩu.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ bàn giao Jeonnam cho lực lượng hải quân vào tháng 12/2026. Sự ra đời của tàu này không chỉ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, khả năng răn đe và ứng phó của quân đội Hàn Quốc, mà còn được coi là minh chứng cho năng lực hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu.

Thanh Giang

Nguồn: Chosun Biz, Yonhap.