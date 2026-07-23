Hàn - Mỹ- Nhật tái khẳng định hợp tác củng cố an ninh khu vực

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila (Philippines), ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm củng cố an ninh khu vực, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, thông cáo của Hàn Quốc và Mỹ sau cuộc họp đã bộc lộ một số khác biệt đáng chú ý.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi chụp ảnh lưu niệm sau cuộc hội đàm ba bên diễn ra bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Manila ngày 22/7/2026. Ảnh: YONHAP.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya khẳng định cần tăng cường phối hợp chính sách trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều bất ổn. Ba bên tái khẳng định ủng hộ luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không, đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh kinh tế, chuỗi cung ứng, công nghệ tiên tiến, khoáng sản thiết yếu và năng lượng hạt nhân.

Liên quan đến Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ba nước tái khẳng định cam kết duy trì năng lực răn đe mạnh mẽ, kiên định với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ thông qua đối thoại và ngoại giao nhằm duy trì hòa bình, ổn định.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ba ngoại trưởng bày tỏ quan ngại về vụ Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ra Thái Bình Dương mà không thông báo đầy đủ, đồng thời cam kết phối hợp ứng phó các hoạt động mạng và hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên, cũng như thúc đẩy giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Những nội dung này không được đề cập trong thông cáo của Seoul.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tình hình trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số nhà quan sát cho rằng sự khác biệt giữa hai bản thông cáo cho thấy Hàn Quốc duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến Trung Quốc dưới thời chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun, người thứ sáu từ trái sang, chụp ảnh cùng các nhà ngoại giao khác tại Hội nghị sau cấp bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Hàn Quốc ở Manila vào ngày 22/7/2026. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Cũng trong khuôn khổ các hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Cho Hyun đã đồng chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Quốc - ASEAN, đề xuất nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Hàn Quốc - ASEAN, mở rộng hợp tác về AI, kinh tế số, năng lượng, an toàn hàng hải và an ninh mạng, đồng thời kêu gọi ASEAN ủng hộ việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN vào năm 2029.

Minh Phương

Nguồn: Arrirang, The Chosun.