Hamas bác bỏ yêu cầu giải giáp, đàm phán Gaza tiếp tục bế tắc

Người phát ngôn cánh vũ trang của Hamas, Abu Obeida, tuyên bố rằng tổ chức này không chấp nhận các yêu cầu giải giáp vũ khí trong bối cảnh xung đột với Israel tại Dải Gaza vẫn chưa được giải quyết toàn diện.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 5/4, ông Abu Obeida cho rằng việc đặt vấn đề giải giáp vào thời điểm hiện tại là “không thể chấp nhận”. Ông Obeida gọi đây là “một nỗ lực trắng trợn nhằm tiếp tục việc giết hại và diệt chủng người Palestine,” đồng thời nhấn mạnh điều này chỉ nên được xem xét sau khi các điều khoản của giai đoạn đầu thỏa thuận ngừng bắn được thực hiện đầy đủ. Thỏa thuận này do Mỹ làm trung gian, với sự tham gia của các bên liên quan nhằm hướng tới chấm dứt giao tranh tại Gaza.

Theo đại diện Hamas, yêu cầu từ bỏ vũ khí được xem là một trong những trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán hiện nay. Nhóm này cho biết họ sẽ không thảo luận về vấn đề giải giáp nếu không có các cam kết đảm bảo rõ ràng rằng Israel sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza.

Phía Palestine khẳng định đã tuân thủ đầy đủ các cam kết và kêu gọi các bên trung gian gây sức ép buộc Israel phải thực hiện nghĩa vụ trong Giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn trước khi chuyển sang đàm phán giai đoạn tiếp theo.

Tình hình nhân đạo tại khu vực tiếp tục gây lo ngại. Theo các nguồn tin Palestine, hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào cuối năm 2025, trong khi tổng số thương vong kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023 đã ở mức rất cao. Các con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Ông Abu Obeida cũng kêu gọi các bên trung gian gây sức ép để Israel thực hiện các cam kết đã đạt được trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, trước khi chuyển sang các bước tiếp theo. Hiện phía Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với những phát biểu này.

Cũng trong ngày 5/4, Hamas cho biết một phái đoàn của nhóm đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul để thảo luận về những diễn biến ở Dải Gaza và Jerusalem. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện lệnh ngừng bắn, đảm bảo việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo và khôi phục cuộc sống bình thường ở vùng lãnh thổ bị bao vây. Giới quan sát nhận định rằng bất đồng về vấn đề giải giáp tiếp tục là điểm nghẽn lớn trong tiến trình đàm phán, cho thấy những thách thức đáng kể trong nỗ lực đạt được một giải pháp lâu dài cho xung đột tại Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, theo thông tin từ Bộ Y tế Lebanon ngày 5/4, các vụ không kích của Israel đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, một ngày lễ Phục sinh tại Lebanon trở thành một trong những ngày bạo lực nhất kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát vào đầu tháng Ba.

Lê Hà.

Nguồn: Al Jazeera