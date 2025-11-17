Hải đoàn 128 - điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 128 luôn đồng hành, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm lao động, sản xuất.

Đoàn công tác của Hải đoàn 128 tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc, áo phao cho ngư dân.

Nghĩa tình quân dân

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị của Hải đoàn đã cụ thể hóa chương trình hành động, thường xuyên phối hợp với các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về biển, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân.

Cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 128 tuyên truyền pháp pháp luật cho bà con ngư dân.

Trong đó, điểm sáng là hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Từ năm 2023 đến nay, Hải đoàn đã phối hợp với ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu 2 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo gồm cháu Lê Thị Ngọc Hân (13 tuổi, học lớp 8), bố mất khi đi biển năm 2020; cháu Nguyễn Thị Bảo Thi (9 tuổi, học lớp 3), mẹ bị điện giật mất năm 2019. Nhờ sự giúp đỡ của Hải đoàn 128, các cháu đã vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục đến trường học tập.

Điểm tựa giữa trùng khơi

Các lực lượng của Hải đoàn trên các hướng luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trực chốt, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền với việc bảo vệ hoạt động khai thác hải sản hợp pháp, tính mạng và tài sản của ngư dân. Các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển đã tổ chức cứu nạn được 17 tàu cá, 120 ngư dân của các tỉnh bị nạn trên biển. Đội dịch vụ nghề cá Âu tàu đảo Song Tử Tây đã sửa chữa miễn phí cho 50 tàu cá, hướng dẫn 395 ngư dân lên đảo chữa bệnh, cung cấp 130m2 nước ngọt miễn phí, cấp hơn 300 tờ rơi tuyên truyền, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Từ năm 2019 đến nay, Hải đoàn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về biển đảo, pháp luật tại 21 trường THPT với trên 3.045 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Tổ chức tặng 1.800 suất quà với số tiền 540 triệu đồng, 1.850 lá cờ Tổ quốc, 586 áo phao, 168 tủ thuốc, khám và cấp thuốc cho 1.800 lượt người...

Nhận áo phao, cờ Tổ quốc cùng những tài liệu tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam và các quy định chống khai thác IUU, ông Lê Văn Quang, chủ tàu cá TH-90342, chia sẻ: “Tôi thực sự cảm kích trước tình cảm và sự hỗ trợ tận tình của cán bộ, chiến sĩ hải quân. Các anh đã trở thành điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi, giúp chúng tôi yên tâm vươn khơi, bám biển".

Hải đoàn 128 khám bệnh miễn phí cho các ngư dân.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác thuỷ sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Tiến Đức (CTV)