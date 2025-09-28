HAGL thoát hiểm, Đông Á Thanh Hóa rơi đáy bảng; Real thảm bại tại derby Madrid

Liverpool đứt mạch toàn thắng, Man City thắng đậm Burnley; “Kền kền trắng” bị vùi dập ở derby Madrid; Chiêu trò tâm lý khiến Fernandes hỏng 11m... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (28/9).

"Kền kền trắng" bị vùi dập ở derby Madrid

Atletico Madrid tạo cú sốc lớn ở vòng 7 La Liga khi hạ Real Madrid 5-2 trên sân nhà. Chủ nhà mở tỷ số sớm nhờ Le Normand nhưng Mbappe và Guler giúp Real dẫn ngược 2-1.

Alvarez ghi bàn bằng siêu phẩm sút phạt.

Sang hiệp hai, Atletico bùng nổ mạnh mẽ. Sorloth gỡ hòa trước khi Alvarez lập cú đúp đẳng cấp, gồm một quả 11m và siêu phẩm sút phạt, đưa đội nhà vượt lên 4-2. Phút bù giờ, Griezmann ấn định thắng lợi đậm đà 5-2 cho Atletico.

Thất bại đầu tiên của Real Madrid.

Trận thua này là thất bại đầu tiên của Real Madrid tại mùa giải năm nay, nhưng họ vẫn giữ ngôi đầu bảng, trong khi Atletico vươn lên vị trí thứ 4, kém Real 6 điểm.

Liverpool đứt mạch toàn thắng, Man City thắng đậm Burnley

Chuỗi 5 trận toàn thắng của Liverpool tại Ngoại hạng Anh 2025/26 đã bị chặn đứng sau thất bại 1-2 trên sân Crystal Palace ở vòng 6. Sớm thủng lưới phút thứ 9 bởi pha dứt điểm của Sarr, The Reds nỗ lực dồn ép nhưng suýt nhận thêm bàn thua nếu không nhờ Alisson cùng cột dọc cứu nguy.

Liverpool đứt mạch toàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

Sang hiệp hai, HLV Slot tung Chiesa và “gà son” này gỡ hòa phút 87. Tuy nhiên, bi kịch ập đến phút 90+7 khi Nketiah tận dụng tình huống ném biên để ghi bàn quyết định cho Palace. Trận thua đầu tiên khiến Liverpool dừng lại ở 15 điểm nhưng vẫn giữ ngôi đầu, còn Palace vươn lên vị trí thứ 2. Vòng tới, Liverpool sẽ gặp Chelsea sau chuyến làm khách Galatasaray tại Champions League.

Chelsea để thua trận thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi để Brighton ngược dòng thắng 3-1 ngay tại Stamford Bridge, qua đó nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở Premier League.

Haaland ăn mừng bàn thắng vào lưới Burnley tối 27/9. (Ảnh: PA)

Tại Etihad, Man City có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa khi vùi dập tân binh Burnley 5-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh. Sau khi Esteve phản lưới, Burnley bất ngờ gỡ hòa nhưng Nunes, Oscar Bobb cùng Haaland giúp đội chủ sân Etihad thắng áp đảo. Đây là trận thắng lớn nhất của thầy trò Pep Guardiola từ đầu mùa, đưa họ vươn lên vị trí thứ tư với 10 điểm, kém Liverpool 5 điểm.

Chiêu trò tâm lý khiến Fernandes hỏng 11m, MU thua Brentford

Trận Brentford - MU tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025/26 trở thành ví dụ điển hình cho “nghệ thuật hắc ám” trong bóng đá.

Fernandes phải chờ khá lâu để thực hiện cú đá 11m.

Sau khi Bruno Fernandes được trao cơ hội gỡ hòa trên chấm 11m phút 76, anh phải chờ hơn 3 phút vì VAR kiểm tra tình huống, rồi thêm một phút khi HLV Keith Andrews cho Brentford thay liền 2 cầu thủ. Sự gián đoạn khiến Fernandes mất tập trung, và cú sút bị thủ môn Kelleher cản phá.

CĐV đồng loạt khen ngợi sự cao tay của Andrews, coi đó là mánh khóe chiến thuật tinh quái. Brentford thắng 3-1, trong khi MU chỉ có 2 chiến thắng sau 6 vòng, tụt xuống vị trí 13 và tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

HAGL "thoát hiểm" khiến Đông Á Thanh Hoá tụt xuống đáy bảng

Tối 27/9, HAGL cầm hòa 0-0 trên sân PVF-CAND ở vòng 5 V.League 2025/26. Đây mới là điểm số thứ hai mà đội bóng phố núi giành được kể từ đầu mùa, nhưng cũng đủ để họ vươn lên vị trí thứ 13, đẩy Thanh Hóa xuống đáy bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

HAGL có điểm số thứ hai ở V.League 2025/26. Ảnh: Hồng Phượng.

Trận đấu diễn ra cân bằng khi HAGL tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sắc bén trong dứt điểm, trong khi PVF-CAND lại có điểm tựa chắc chắn từ thủ môn Phí Minh Long với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Hiệp 2 chứng kiến tốc độ được đẩy cao, song cả hai đội đều bất lực trong việc tìm bàn thắng.

Công an TP HCM tạm chiếm ngôi đầu bảng V.League 2025/2026.

Ở diễn biến khác, trên sân Vinh, Công an TP HCM tạo nên màn ngược dòng kịch tính. Sau khi để SLNA dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức vùng lên mạnh mẽ. Tiến Linh khai hỏa, trước khi Makrillos và Quốc Cường thay nhau lập công, giúp đội bóng ngành Công an thắng ngược 3-2 đầy cảm xúc.

HLV Anh Đức bế tắc trong việc tìm chiến thắng. (Ảnh: Anh Khoa)

Becamex TP HCM tiếp tục khủng hoảng khi thua 1-2 trước Đà Nẵng ngay trên sân nhà, đánh dấu thất bại thứ 5 liên tiếp dưới thời HLV Nguyễn Anh Đức. Dù có bàn mở tỷ số sớm, đội chủ nhà chơi bế tắc, bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn Makaric tỏa sáng với cú đúp, giúp Đà Nẵng thắng ngược.

Tin vắn nổi bật: AFC xác nhận đã ghi nhận quyết định kỷ luật của FIFA với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, đồng thời sẽ chờ kết luận điều tra cuối cùng trước khi xem xét các biện pháp xử lý ở cấp châu lục. Giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tại Ninh Bình sẽ bán vé: 100.000 đồng cho vòng bảng và 200.000 đồng cho bán kết, chung kết. Khai mạc ngày 7/10 với 4 trận đấu cả nam và nữ. Leverkusen thắng St. Pauli 2-1, nối dài chuỗi 5 trận bất bại (2 thắng, 3 hòa) kể từ khi sa thải Ten Hag. Đội bóng của HLV Kasper Hjulmand tạm vươn lên vị trí thứ năm Bundesliga với 8 điểm.

