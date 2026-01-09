Khởi động mùa hè sôi động với Giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển xanh 2026

Sáng 9/1, Ban Tổ chức Giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển xanh 2026 tổ chức họp báo công bố sự kiện giải chạy Marathon được dự kiến tổ chức vào ngày 4 đến ngày 5/4/2026.

Quang cảnh chương trình.

Giải đấu do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đào tạo kĩ năng Lif Up Academy tổ chức.

Giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển xanh 2026 dự kiến có sự góp mặt từ 3.000 đến 5.000 vận động viên (VĐV) là cộng đồng người dân trên địa bàn cùng những thành viên yêu thích chạy bộ kết hợp du lịch trên cả nước.

Các VĐV thi đấu ở các nội dung: 3km nam và nữ (từ 5 tuổi trở lên); 5km nam và nữ (từ 5 tuổi trở lên); 10km nam và nữ (từ 10 tuổi trở lên); 21km nam và nữ (từ 16 tuổi trở lên) và 42km nam và nữ (từ 18 tuổi trở lên).

Bên cạnh những màn tranh tài tốc độ kịch tính, giải còn mang đến các hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội của ban tổ chức bằng việc trao hỗ trợ cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự cho biết: Sứ mệnh của giải đấu là tuyên truyền và lan tỏa, quảng bá, hình ảnh con người, vùng đất Thanh Hóa đến cộng đồng những người yêu thể thao. Sự kiện là một trong những nội dung, hoạt động cụ thể nhằm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển thể thao gắn với du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Do đó, đồng chí đề nghị các đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện, góp phần tích cực vào thành công chung của giải.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức địa phương đã thông báo phân công nhiệm vụ thành viên; quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn và phân công phục vụ giải đấu.

Các thành viên Ban Tổ chức giải tin tưởng giải sẽ được tổ chức ấn tượng, khởi đầu cho mùa hè đầy sôi động của thể thao Thanh Hóa.

Các thành viên Ban Tổ chức cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch chi tiết tổ chức lễ khai mạc, thi đấu và bế mạc giải; đóng góp ý kiến đối với công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường... để giải được tổ chức thành công, an toàn và ấn tượng.

Anh Tuân