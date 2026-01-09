Khuất Văn Khang bỏ ngỏ khả năng ra sân; Arsenal chia điểm nhạt nhòa với Liverpool

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan: Khuất Văn Khang bỏ ngỏ khả năng ra sân; U23 châu Á 2026: U23 Thái Lan thua ngược đáng tiếc, U23 Trung Quốc gây bất ngờ; Real Madrid hạ Atletico, Vinicius công khai mỉa mai Simeone... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (9/1).

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan: Khuất Văn Khang bỏ ngỏ khả năng ra sân

Lúc 21h00 tối nay (9/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng A gặp U23 Kyrgyzstan với mục tiêu giành vé sớm vào tứ kết.

Khuất Văn Khang có thể ngồi dự bị.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với tổn thất nhân sự khi đội trưởng Khuất Văn Khang gặp vấn đề về sức khỏe và có khả năng phải ngồi dự bị. Lê Văn Thuận được xem là phương án thay thế khả dĩ nhất trên hàng công bên cạnh Đình Bắc và Lê Phát.

Dù vừa thua Saudi Arabia 0-1, U23 Kyrgyzstan đã cho thấy lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ lỳ lợm ngay cả khi thiếu người. Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ khung tiền vệ với Thái Sơn và Xuân Bắc để duy trì sự ổn định, đồng thời yêu cầu các học trò cảnh giác tối đa trước các tình huống phản đòn từ đại diện Trung Á.

U23 châu Á 2026: U23 Thái Lan thua ngược đáng tiếc, U23 Trung Quốc gây bất ngờ

Lượt trận mở màn bảng D vào tối 8/1 đã chứng kiến những kết quả trái ngược của hai đại diện Đông Á và Đông Nam Á.

U23 Thái Lan, dù có bàn dẫn trước, đã để U23 Australia lật ngược thế trận chỉ trong vỏn vẹn một phút cuối trận, chấp nhận thất bại 1-2. Việc thiếu vắng 10 trụ cột do các CLB không nhả quân đã khiến “Voi chiến” hụt hơi trong những khoảnh khắc quyết định trước dàn sao đang thi đấu tại châu Âu của Australia.

Ở trận đấu còn lại, U23 Trung Quốc đã tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa cựu vương U23 Iraq với tỷ số 0-0. Lối chơi kỷ luật và sự xuất sắc của thủ thành Li Hao đã giúp đội bóng xứ tỷ dân đứng vững trước sức ép từ đại diện Tây Á.

Bảng xếp hạng bảng D giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Kết quả này giúp Australia tạm chiếm ngôi đầu bảng D, trong khi Thái Lan rơi xuống cuối bảng và buộc phải thắng Iraq ở lượt tới để nuôi hy vọng đi tiếp.

Arsenal chia điểm nhạt nhòa với Liverpool, lỡ cơ hội bứt phá ngôi đầu

Rạng sáng 9/1, trận cầu tâm điểm vòng 21 Premier League giữa Arsenal và Liverpool tại Emirates đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Arsenal thi đấu lấn lướt trước Liverpool trong hiệp đấu đầu tiên (Ảnh: Getty).

Kết quả này chính thức chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thắng của “Pháo thủ”, đồng thời khiến họ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt đáng kể với Man City sau khi đối thủ này cũng vừa bị cầm chân.

Dù Arsenal nhập cuộc lấn lướt với sự năng nổ của Bukayo Saka, Liverpool vẫn đứng vững nhờ sự kiên cường của hàng thủ và sự xuất sắc của thủ thành Alisson.

Liverpool vùng lên trong hiệp hai và làm chủ trận đấu (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Arne Slot vùng lên mạnh mẽ, tạo ra nhiều sóng gió từ các nỗ lực của Florian Wirtz và Dominik Szoboszlai nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Trận hòa này giúp Arsenal duy trì khoảng cách 6 điểm với Man City, trong khi Liverpool củng cố vị trí thứ tư với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp.

Real Madrid hạ Atletico, Vinicius công khai mỉa mai Simeone

Rạng sáng 9/1, Real Madrid đã đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 để tiến vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barcelona.

Vinicius mỉa mai Simeone sau derby Madrid.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận derby Madrid tại Saudi Arabia lại nằm ở màn khẩu chiến dữ dội giữa Vinicius Jr và HLV Diego Simeone. Căng thẳng bắt nguồn từ hiệp một khi Simeone được cho là đã có những lời lẽ khiêu khích về tương lai của tiền đạo người Brazil tại CLB.

Đỉnh điểm xảy ra khi Vinicius rời sân ở phút 80, khiến khu vực kỹ thuật náo loạn và HLV Xabi Alonso phải lên tiếng bảo vệ học trò.

Sau trận đấu, Vinicius tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” khi công khai mỉa mai Simeone trên mạng xã hội với dòng bình luận: “Ông lại thua thêm một trận loại nữa rồi”.

Hành động này càng làm sâu sắc thêm mối thâm thù giữa hai đội bóng thành Madrid trước thềm trận El Clasico tranh ngôi vô địch vào ngày 12/1 tới.

Ngày này năm xưa - 9/1: 9/1/2023 – Việt Nam 2-0 Indonesia (Bán kết lượt về AFF Cup 2022) Đúng ngày này 3 năm trước, sân vận động Mỹ Đình đã bùng nổ trong niềm vui sướng tột độ. Sau 26 năm không biết đến mùi chiến thắng trước Indonesia tại đấu trường AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phá tan “lời nguyền” 26 năm liên tiếp đội tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng trước Indonesia tại đấu trường AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) bằng chiến thắng thuyết phục 2-0. 9/1/2024 – Trận giao hữu "tổng duyệt" gặp Kyrgyzstan Cách đây 2 năm, ĐT Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng tại Qatar trước khi bước vào Asian Cup 2023. Dù kết quả thua 1-2, nhưng đây là trận đấu giúp chúng ta sàng lọc lực lượng và ghi nhận bàn thắng duy nhất của cầu thủ trẻ Duy Mạnh. Đây là sự trùng hợp thú vị khi vào ngày 9/1 năm nay, ĐT U23 Việt Nam cũng sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Tuy nhiên, đây là trận đấu được coi là “bản lề” cho hành trình chinh phục tấm vé dự vòng knock-out tại VCK U23 Châu Á.

HS