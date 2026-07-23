Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách 95 tỷ USD nhằm tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Iran

Hạ viện Mỹ đã thông qua đề xuất ngân sách trị giá 95 tỷ USD do đảng Cộng hòa thúc đẩy, nhằm tài trợ cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran cùng một số ưu tiên khác của Nhà Trắng, trong nỗ lực cuối cùng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tòa nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: AP

Dự luật được thông qua với tỷ lệ sít sao 216 phiếu thuận và 214 phiếu chống. Toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu phản đối, cùng với hai nghị sĩ Cộng hòa và một nghị sĩ độc lập.

Gói ngân sách bao gồm 60 tỷ USD dành cho Bộ Quốc phòng, 13 tỷ USD cho các nhu cầu an ninh quốc gia khác, 12 tỷ USD hỗ trợ nông dân chịu tác động từ các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump và 10 tỷ USD để triển khai các biện pháp liên quan đến an ninh bầu cử, trong đó có các yêu cầu xác minh quốc tịch cử tri theo dự luật SAVE America.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson quyết định thúc đẩy dự luật dù vẫn còn những chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa. Một số nghị sĩ bảo thủ phản đối vì dự luật không đi kèm các biện pháp cắt giảm chi tiêu để bù đắp khoản ngân sách mới.

Chủ tịch hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa, bang Louisiana) rời khỏi phòng họp. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jodey Arrington cho rằng khoản ngân sách này nhằm bảo đảm nguồn lực cần thiết để hoàn thành các mục tiêu quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, đảng Dân chủ chỉ trích việc dành hàng chục tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran, cho rằng nguồn lực này nên được ưu tiên để giải quyết các vấn đề trong nước như kiềm chế chi phí sinh hoạt và hỗ trợ người dân Mỹ.

Việc Hạ viện thông qua dự luật diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Quốc hội chưa thông qua nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự tại quốc gia Trung Đông này, trong khi nhiều nghị sĩ bày tỏ lo ngại về việc phải phân bổ thêm hàng chục tỷ USD từ ngân sách liên bang cho cuộc xung đột.

Mặc dù đã vượt qua Hạ viện, đề xuất ngân sách trên vẫn đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện, nơi triển vọng được thông qua vẫn còn chưa rõ ràng.

Vân Bình

Nguồn: AP, Reuters