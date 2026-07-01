Hạ tầng giao thông kết nối các bản người Mông

Là xã biên giới, Trung Lý có 11/15 bản là nơi sinh sống của đồng bào Mông. Địa hình chia cắt bởi núi cao, sông suối khiến giao thông từ nhiều năm qua luôn là “nút thắt” lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, tiếp cận giáo dục, y tế và nâng cao đời sống người dân. Việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các bản đang mở ra kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Tuyến đường từ Pá Quăn đi Tà Cóm, xã Trung Lý đã được đổ bê tông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Nhiều năm nay, để đến các bản Tà Cóm, Cánh Cộng, Cá Giáng, Lìn, Pa Búa..., người dân vẫn chủ yếu phải qua sông Mã bằng đò. Mỗi mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, đò phải dừng hoạt động, nhiều bản gần như bị cô lập. Thực tế ấy khiến việc đầu tư hạ tầng giao thông trở thành yêu cầu cấp thiết.

Năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Dự án nâng cấp tuyến đường từ bản Pá Quăn đi bản Tà Cóm với tổng mức đầu tư 62,7 tỷ đồng. Dự án sẽ đầu tư xây dựng, nâng cấp khoảng 10,23km đường giao thông nông thôn qua các bản Pá Quăn, Cò Cài, Cánh Cộng và Tà Cóm. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ thay thế những cung đường đất nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc cao, trơn trượt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu tại trung tâm xã.

Song song với đó, dự án nâng cấp tuyến đường từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài cũng đang được triển khai với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 18km, điểm đầu kết nối Quốc lộ 16, điểm cuối tại ngã ba bản Cò Cài đi bản Cá Giáng. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối các bản Nà Ón, Lìn, Pa Búa với Cò Cài, từng bước hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn trong khu vực.

Theo ông Thào A Sự, trưởng bản Tà Cóm: "Giao thông cách trở luôn là rào cản lớn đối với sự phát triển của bản. Mỗi mùa mưa, việc đi lại, vận chuyển nông sản và đưa người ốm đi cấp cứu đều rất vất vả. Người dân vì thế rất phấn khởi khi các tuyến đường đang được đầu tư xây dựng và mong muốn công trình sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống".

Đối với người dân, những con đường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra cơ hội phát triển sinh kế. Nông sản sẽ thuận lợi hơn trong vận chuyển, trẻ em đến trường an toàn hơn, người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh hơn, đồng thời tạo điều kiện khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng và thúc đẩy giao thương vùng biên.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh cho biết, quá trình triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và thời tiết mưa bão. Đặc biệt là trong các năm 2024 và 2025, nhiều đợt mưa lớn kéo dài khiến taluy sạt lở, việc vận chuyển vật liệu vào công trường thường xuyên bị gián đoạn. Tuyến thi công là đường độc đạo, không có đường tránh nên việc tổ chức thi công, điều tiết phương tiện gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, xác định đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống đồng bào vùng biên, đơn vị chủ đầu tư luôn đốc thúc nhà thầu chủ động huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức nhiều mũi thi công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và sớm đưa tuyến đường vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của người dân.

Ngoài hai tuyến giao thông kết nối đang được triển khai thi công, người dân xã Trung Lý đang kiến nghị đầu tư cây cầu cứng bắc qua sông Mã nối bản Cò Cài (xã Trung Lý) với bản Tài Chánh (xã Mường Lý). Đây là mắt xích còn thiếu trên tuyến giao thông dài khoảng 22km kết nối Quốc lộ 15C với Quốc lộ 16, hiện vẫn bị chia cắt bởi sông Mã với chiều rộng khoảng 430m. Nếu được đầu tư, không chỉ việc đi lại của hàng nghìn người dân được thuận lợi hơn mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và củng cố thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết: "Việc đầu tư các tuyến đường từ Pá Quăn đi Tà Cóm và từ Nà Ón đi Cò Cài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Khi các công trình hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối các bản vùng đồng bào Mông với trung tâm xã và các tuyến quốc lộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, các tuyến đường cũng góp phần tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới".

Bài và ảnh: Đình Giang