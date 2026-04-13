Hà Nội FC thăng hoa; Man City áp sát ngôi đầu Ngoại Hạng Anh

Trần Thị Thanh Thúy tái xuất, tiếp sức VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia; Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á, Việt Nam giành hạng ba thuyết phục; Mbappe khâu 3 mũi trên trán sau va chạm... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (13/4).

V.League vòng 18: Hà Nội FC thăng hoa, cuộc đua trụ hạng của Thanh Hóa thêm nghẹt thở

Vòng 18 V-League 2025-2026 khép lại với những kết quả đầy kịch tính. Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đè bẹp Hà Tĩnh 3-0 nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, qua đó áp sát tốp 3.

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên có trận đấu xuất sắc (Ảnh: Quyết Thắng).

Trong khi đó, dù Đình Bắc lập công, đội đầu bảng CAHN vẫn bị PVF-CAND cầm hòa 1-1. Tại Gò Đậu, Ninh Bình giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Becamex TPHCM nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Văn Thuận để củng cố vị trí thứ 3.

Hiện tại, Đông Á Thanh Hóa đã rơi xuống vị trí thứ 12/14 với 26 điểm. Cuộc đua trụ hạng sẽ có nhiều kịch tính trong thời gian tới khi khoảng cách giữa các đội trong nhóm “cầm đèn đỏ” là không lớn.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á, Việt Nam giành hạng ba thuyết phục

Tối 12/4, Thái Lan đã khẳng định bản lĩnh của “ông vua” khu vực khi lội ngược dòng đánh bại đương kim vô địch Indonesia 2-1 trong trận chung kết đầy kịch tính, qua đó có lần thứ 17 đăng quang ngôi vương Đông Nam Á. Hai bàn thắng của Itticha Praphan và Panas Kittiphanuwong đã giúp đội bóng xứ chùa vàng đòi lại vị thế từ tay đối thủ.

Thái Lan lần thứ 17 vô địch Đông Nam Á (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, đội tuyển futsal Việt Nam cũng có màn chia tay giải đấu ấn tượng bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Australia để giành hạng ba chung cuộc.

Tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Australia (Ảnh: Imane Football).

Kết quả này nhận được sự khen ngợi lớn từ báo giới khu vực, khẳng định sức mạnh và sự đúng đắn trong quá trình tái thiết lực lượng của HLV Diego Giustozzi .

Trần Thị Thanh Thúy tái xuất, tiếp sức VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia

Sau khi cùng CLB Gunma Green Wings dừng bước tại tứ kết giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản, chủ công số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy sẽ chính thức về nước vào ngày 14/4.

Trần Thị Thanh Thúy kịp sát cánh CLB VTV Bình Điền Long An tranh tài 2 trận còn lại ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.

Đây là thông tin cực vui đối với CLB VTV Bình Điền Long An khi ngôi sao này kịp góp mặt trong hai trận đấu quan trọng gặp Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026.

Tại Nhật Bản, Thanh Thúy đã có một mùa giải bùng nổ khi ghi tới 627 điểm sau 49 trận đấu. Sự trở lại của “khủng long” 1m93 không chỉ giúp đội nhà gia tăng sức mạnh đáng kể mà còn củng cố vị thế ứng cử viên vô địch trong giai đoạn tái thiết lực lượng hiện nay.

Man City áp sát ngôi đầu, đại chiến Etihad trở thành “chung kết” mùa giải

Tận dụng cú sảy chân của Arsenal, Manchester City đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea vào rạng sáng 13/4.

Guehi dứt điểm thành bàn trong trận gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 12/4. Ảnh: Reuters

Sau hiệp một bế tắc, đoàn quân của Pep Guardiola bùng nổ trong hiệp hai với các pha lập công của Nico O’Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku. Kết quả này giúp Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 6 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu trong tay.

Pep Guardiola đánh giá cao Arsenal. Ảnh: Reuters.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ khi đánh giá Arsenal là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại. Với quyền tự quyết trong tay, Man City đang hướng tới cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad vào tuần tới - trận cầu được coi là “chung kết” của Premier League, nơi có thể định đoạt cục diện cuộc đua vô địch năm nay.

Mbappe khâu 3 mũi trên trán sau va chạm

Tiền đạo Kylian Mbappe vừa phải khâu ba mũi ở lông mày phải sau pha va chạm mạnh với Vitor Reis trong trận hòa của Real Madrid trước Girona.

Tình huống Vitor Reis văng cùi chỏ trúng mặt, khiến Kylian Mbappe đổ máu. Ảnh: Marca

Dù vết rách sâu và chảy nhiều máu khiến anh phải bỏ lỡ buổi tập gần nhất, đội ngũ y tế Real Madrid tự tin ngôi sao người Pháp vẫn có thể đá chính trong trận lượt về tứ kết Champions League gặp Bayern Munich vào ngày 15/4 tới với một thiết bị bảo vệ đặc biệt.

Kylian Mbappe đăng ảnh vết thương vùng trán.

Tình huống này đang gây tranh cãi lớn khi trọng tài và VAR không thổi phạt đền cho Real Madrid. Hiện tại, Mbappe đang tích cực tập hồi phục trong phòng gym để sẵn sàng cho chuyến hành quân quan trọng tới Allianz Arena.

