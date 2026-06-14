U11 Việt Hùng Thanh Hóa thắng “hủy diệt” ở trận ra quân vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026

U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026 khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước đội chủ nhà Quảng Ngãi ở lượt trận thứ hai bảng đấu diễn ra chiều nay.

U11 Việt Hùng Thanh Hóa có màn ra quân ấn tượng.

Được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào vòng chung kết, U11 Việt Hùng Thanh Hóa bước vào trận đấu với sự tự tin cao. Trong khi đó, Quảng Ngãi chịu áp lực lớn sau thất bại ở trận ra quân và rất quyết tâm tìm kiếm những điểm số đầu tiên trên sân nhà.

Ngay từ những giây đầu tiên, đội bóng xứ Thanh đã cho thấy sự vượt trội. Từ một pha phối hợp ăn ý, đội trưởng Đức Anh có đường chuyền thuận lợi để Bùi Anh Tuấn dứt điểm mở tỷ số cho U11 Việt Hùng Thanh Hóa.

Video: Bàn thắng trận đấu giữa U11 Việt Hùng Thanh Hóa và U11 Quảng Ngãi.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Nguyễn Thành Đạt thi đấu hưng phấn. Với lối chơi pressing tầm cao và liên tục áp sát đối thủ, U11 Việt Hùng Thanh Hóa hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút thứ 4, Anh Tuấn suýt nhân đôi cách biệt khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Quảng Ngãi nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng dội xà ngang.

Sức ép liên tục được đội bóng xứ Thanh duy trì. Phút thứ 6, từ một tình huống phản công nhanh, Nguyễn Hữu Anh Kiệt bứt tốc từ phần sân nhà trước khi phối hợp cùng Anh Tuấn để nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ một phút sau, Bảo Anh ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm chính xác sau một tình huống phản công tốc độ.

Đến phút thứ 10, Bảo Anh tiếp tục tỏa sáng. Tiền đạo của U11 Việt Hùng Thanh Hóa cướp bóng ngay từ giữa sân, băng xuống đối mặt và đánh bại thủ môn Quảng Ngãi, nâng tỷ số lên 4-0. Những phút còn lại của hiệp một, đội bóng xứ Thanh tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng.

Anh Kiệt và các đồng đội có chiến thắng “5 sao” ngay trận ra quân gặp đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, U11 Việt Hùng Thanh Hóa chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 25, Bùi Anh Tuấn hoàn tất cú đúp của mình với pha đệm bóng cận thành sau tình huống đá biên khó chịu của đồng đội, ấn định chiến thắng 5-0.

Ở những phút cuối, U11 Việt Hùng Thanh Hóa vẫn có thêm một số cơ hội đáng chú ý nhưng không tận dụng thành công. Phía bên kia sân, thủ môn Văn Dũng cũng có pha ra vào hợp lý để hóa giải tình huống nguy hiểm hiếm hoi của đội chủ nhà.

Chiến thắng đậm trước Quảng Ngãi giúp U11 Việt Hùng Thanh Hóa có khởi đầu thuận lợi trong hành trình chinh phục tấm vé vào vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026. Ở lượt trận tiếp theo, đội bóng xứ Thanh sẽ gặp Khánh Hòa vào lúc 16 giờ 00 ngày 16/6.

Hoàng Sơn