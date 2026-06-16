Govi Furniture - Địa chỉ bán ghế họp uy tín tại Hà Nội

Phòng họp là không gian quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nơi diễn ra các buổi trao đổi, thảo luận và đưa ra quyết định quan trọng. Vì vậy, việc lựa chọn ghế họp phù hợp không chỉ giúp tối ưu công năng sử dụng mà còn góp phần tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp cho văn phòng. Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ bán ghế họp uy tín, chất lượng tại Hà Nội thì nội thất văn phòng Govi là một lựa chọn đáng cân nhắc với nhiều dòng sản phẩm đa dạng, thiết kế hiện đại và mức giá hợp lý.

Các dòng ghế họp nổi bật tại Govi Furniture

Ghế chân quỳ phòng họp

Ghế chân quỳ là một trong những dòng ghế phòng họp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ kiểu dáng hiện đại, chắc chắn và phù hợp với nhiều không gian văn phòng. Phần khung chân quỳ thường được làm từ kim loại sơn tĩnh điện hoặc mạ crom, giúp tăng độ bền và khả năng chịu lực tốt.

Dòng ghế này mang lại cảm giác ngồi ổn định, tạo tư thế nghiêm túc và chuyên nghiệp trong các buổi họp. Ngoài ra, thiết kế gọn gàng của ghế chân quỳ cũng giúp tiết kiệm diện tích, đặc biệt phù hợp với những phòng họp có diện tích vừa và nhỏ. Tại nội thất văn phòng Govi, các mẫu ghế chân quỳ được thiết kế đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và chất liệu, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo phong cách nội thất tổng thể.

Ghế chân quỳ da phòng họp CAT CA01C-BE.

Ghế phòng họp lưng lưới

Ghế phòng họp lưng lưới là lựa chọn phù hợp cho những doanh nghiệp ưu tiên sự thông thoáng, hiện đại và thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Phần tựa lưng bằng lưới giúp hạn chế bí nóng, tạo cảm giác dễ chịu, nhất là trong môi trường văn phòng sử dụng điều hòa liên tục hoặc các buổi họp kéo dài.

Không chỉ có tính thẩm mỹ cao, ghế lưng lưới còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động cho không gian làm việc. Nhiều mẫu ghế tại Govi Furniture được thiết kế phần tựa lưng ôm sát cơ thể, hỗ trợ người ngồi giữ tư thế tốt hơn trong quá trình họp. Đây là dòng sản phẩm phù hợp với các văn phòng hiện đại, startup hoặc doanh nghiệp muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn linh hoạt và gần gũi.

Ghế họp da cao cấp

Đối với các phòng họp lãnh đạo, phòng họp đối tác hoặc không gian cần sự sang trọng, ghế họp da cao cấp luôn là lựa chọn nổi bật. Chất liệu da giúp sản phẩm tạo cảm giác đẳng cấp, chỉn chu và thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác.

Ghế họp da thường có thiết kế êm ái, phần đệm ngồi dày và tựa lưng chắc chắn, mang lại trải nghiệm ngồi thoải mái hơn. Bên cạnh đó, màu sắc của ghế da thường thiên về các gam màu sang trọng như đen, nâu, ghi, rất dễ kết hợp với bàn họp và tổng thể nội thất văn phòng. Tại Govi Furniture, các mẫu ghế họp da được chú trọng cả về thiết kế lẫn độ hoàn thiện, phù hợp cho những doanh nghiệp muốn đầu tư vào hình ảnh và chất lượng sử dụng lâu dài.

Kinh nghiệm khi mua ghế phòng họp phù hợp

Khi lựa chọn ghế phòng họp, cần xem xét một số yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và lâu dài:

Phù hợp với không gian: Kích thước và kiểu dáng ghế cần hài hòa với bàn họp và diện tích phòng

Mục đích sử dụng: Phòng họp ngắn hay dài, tần suất sử dụng nhiều hay ít sẽ quyết định loại ghế phù hợp

Chất liệu: Lưới, nỉ hay da đều có ưu và nhược điểm riêng

Độ thoải mái: Ưu tiên thiết kế hỗ trợ lưng, đệm ngồi êm để tránh mệt mỏi

Ngân sách: Cân đối giữa chi phí và chất lượng để tối ưu đầu tư

Việc lựa chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thay thế và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ngoài phòng họp, khu vực tiếp khách cũng là nơi thể hiện sự chỉn chu của doanh nghiệp. Việc lựa chọn bàn trà phòng khách phù hợp sẽ giúp không gian này trở nên tinh tế và thân thiện hơn trong mắt khách hàng.

Govi Furniture - Nội thất văn phòng phong cách hiện đại, cao cấp.

Giá ghế phòng họp hiện nay bao nhiêu?

Giá ghế phòng họp trên thị trường hiện nay khá đa dạng, phụ thuộc vào chất liệu, thiết kế và thương hiệu:

Ghế chân quỳ: Khoảng 500.000 - 10.500.000 VNĐ

Ghế lưng lưới: Khoảng 700.000 - 3.000.000 VNĐ

Ghế da cao cấp: Từ 1.000.000 VNĐ trở lên

Tại Govi Furniture, mức giá được đánh giá cạnh tranh so với chất lượng sản phẩm. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn mẫu ghế phù hợp với ngân sách mà vẫn đảm bảo tiêu chí bền đẹp và thoải mái.

Govi Furniture - Địa chỉ bán ghế họp uy tín, chất lượng tại Hà Nội

Govi Furniture là đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng khi có nhu cầu tìm mua ghế họp tại Hà Nội. Với hệ thống showroom, kho hàng quy mô và danh mục sản phẩm đa dạng, Govi đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng từ doanh nghiệp nhỏ, startup đến các công ty, tổ chức cần đầu tư nội thất văn phòng chuyên nghiệp.

Điểm nổi bật của Govi Furniture nằm ở sự đa dạng mẫu mã, thiết kế hiện đại, chú trọng tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các dòng ghế chân quỳ, ghế lưng lưới, ghế da cao cấp phù hợp với từng không gian phòng họp khác nhau. Bên cạnh đó, Govi còn được đánh giá cao nhờ dịch vụ tư vấn tận tâm, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm đúng nhu cầu và ngân sách.

Không chỉ cung cấp sản phẩm tại Hà Nội, Govi Furniture còn có hệ thống showroom và tổng kho tại miền Nam, thuận tiện cho khách hàng ở nhiều khu vực. Đây là lợi thế giúp thương hiệu phục vụ nhanh chóng, đồng bộ và chuyên nghiệp hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ bán ghế họp tại Hà Nội uy tín, chất lượng, Govi Furniture là lựa chọn phù hợp để tham khảo và trải nghiệm thực tế sản phẩm.