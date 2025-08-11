Góp phần phát triển kinh tế hộ khu vực nông thôn

Phát huy lợi thế gần dân, sát dân, hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò tạo “đòn bẩy”, kênh dẫn vốn kịp thời, hiệu quả, tiếp sức cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chung sức cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Người dân làm thủ tục vay vốn tại QTDND Ngư Lộc, xã Vạn Lộc.

Đầu giờ sáng, tại QTDND Ngư Lộc, xã Vạn Lộc đã có rất đông khách hàng đến giao dịch. Nhiều người đến để đóng lãi vay, đáo hạn nợ và hỏi về lãi suất huy động. Chị Lê Thị Hà ở thôn Thành Lập lên trả lãi khoản vay 700 triệu đồng của quỹ để phục vụ phát triển kinh tế gia đình. Chị Hà phấn khởi cho biết: “Mỗi khi gia đình có nhu cầu vay vốn hoặc gửi tiết kiệm tôi đều nhận được hướng dẫn tận tình của nhân viên tín dụng. Thủ tục vay đơn giản nên yêu cầu vay vốn của gia đình tôi luôn được đáp ứng kịp thời chỉ trong vòng 24 giờ. Nhờ quỹ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người vay vốn nên trong nhiều năm qua gia đình tôi và nhiều thành viên khác nơi tôi sinh sống đã thu được nhiều kết quả tốt trong sản xuất, kinh doanh. Yếu tố thu hút khách hàng của QTDND Ngư Lộc là sự gần gũi, thân thiện của nhân viên và nhiều năm qua đã tạo sự an tâm, tin tưởng cho người dân”.

QTDND Ngư Lộc được cấp phép hoạt động trên địa bàn 6 xã của huyện Hậu Lộc cũ, gồm: Ngư Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc, Hải Lộc, Hoa Lộc, Phú Lộc, nay là các xã Vạn Lộc, Hoa Lộc. Tính đến đầu tháng 8/2025, QTDND Ngư Lộc có gần 5.000 thành viên với tổng nguồn vốn đạt hơn 450 tỷ đồng. Nhờ thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi khá lớn trong Nhân dân nên quỹ đã có vốn để đẩy mạnh đầu tư cho các hộ làm nghề chế biến, khai thác thủy hải sản, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ... Nguồn vốn từ quỹ đã giải quyết cho hơn 1.000 thành viên vay vốn, dư nợ đạt gần 300 tỷ đồng. Các thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức quy định. Đồng thời phát huy được vai trò phát triển kinh tế thành viên, hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Không chỉ QTDND Ngư Lộc, nhiều QTDND khác trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực vượt khó, duy trì hoạt động ổn định. Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, hiện toàn tỉnh có 67 QTDND; trong đó có 64 QTDND đang hoạt động hiệu quả, 3 QTD hoạt động kém hiệu quả bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của hệ thống QTDND đạt gần 9.300 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động đạt hơn 8.500 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt gần 6.400 tỷ đồng. Hệ thống QTDND đã có bước phát triển, từng bước khẳng định được vai trò, vị thế trong mô hình kinh tế hợp tác kiểu mới, là kênh cung ứng vốn cho thành viên, hộ nông dân, qua đó góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống cho thành viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn cần khắc phục, như vẫn có một bộ phận QTDND chưa bám sát mục tiêu hoạt động, có biểu hiện chạy theo động cơ kinh doanh đơn thuần, chưa chấp hành nghiêm quy trình tín dụng nên vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro trong hoạt động, gây ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống. Đây là những hiện tượng tiêu cực, không lành mạnh, phá vỡ tôn chỉ và ý nghĩa của QTDND. Việc phát triển, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ ngân hàng (chuyển tiền, thanh toán qua thẻ...) của phần lớn quỹ vẫn còn hạn chế. Cùng với đó, do việc sắp xếp, thay đổi đơn vị hành chính nên hồ sơ đất đai của các hộ dân phải điều chỉnh thông tin. Quá trình này mất nhiều thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân của quỹ và nhu cầu đầu tư sản xuất của hộ vay. Ngoài ra, hệ thống QTDND hoạt động chủ yếu ở địa bàn nông nghiệp, phần lớn thành viên có nhu cầu vay thấp, dẫn đến hiệu quả khai thác nguồn vốn chưa cao.

Để phát huy vai trò là kênh hỗ trợ vốn vay hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, nhất là khu vực nông thôn, Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 đang chỉ đạo các QTDND trên địa bàn thực hiện các giải pháp như: hoạt động đúng mục tiêu, tôn chỉ, an toàn để tăng tính cạnh tranh; đầu tư máy móc, công nghệ, đa dạng các sản phẩm tài chính cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại; gia tăng sự tiếp cận nguồn vốn của quỹ với thành viên. Qua đó, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tạo việc làm cho người dân, giảm nghèo bền vững...

Bài và ảnh: Đức Thanh