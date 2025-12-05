Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện với không gian mở, góp phần phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường.

Học sinh Trường Tiểu học Quảng Hùng, phường Nam Sầm Sơn tham gia đọc sách tại thư viện thân thiện của nhà trường.

Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi địa phương, thư viện thân thiện cũng được triển khai xây dựng dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Ví dụ như thư viện đặt ở cuối phòng học; thư viện di động có thể di chuyển mọi lúc, mọi nơi trong khuôn viên sân trường; thư viện đa năng được thiết kế xây dựng cố định tại một vị trí trong khuôn viên nhà trường và sử dụng tích hợp với nhiều chức năng khác...

Cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi thăm thư viện của Trường Tiểu học Quảng Hùng, phường Nam Sầm Sơn đó là không gian sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Bên cạnh những giá đựng sách được bố trí khoa học, thuận lợi cho việc tìm kiếm tài liệu, sách, báo, thư viện của nhà trường còn được trang trí những bức tranh, dòng chữ ý nghĩa đề cao vai trò của việc đọc sách và văn hóa đọc. Thư viện thân thiện của Trường Tiểu học Quảng Hùng còn là không gian mở để học sinh phát triển năng lực của bản thân một cách tự nhiên. Theo chia sẻ của nhiều giáo viên và học sinh, thư viện nhà trường không chỉ giúp các em học sinh lĩnh hội được những bài học quý trong sách mà còn hỗ trợ các em phát triển ngôn ngữ, rèn kỹ năng đọc, kỹ năng giao tiếp và cải thiện chất lượng học môn tiếng Việt...

Cô giáo Nguyễn Thị Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hùng cho biết: “Việc xây dựng mô hình thư viện này không chỉ để học sinh đến đọc sách, tham khảo tài liệu mà còn tạo môi trường nâng cao văn hóa đọc cho các em. Từ khi đưa thư viện vào hoạt động, với không gian thân thiện, học sinh rất hứng thú, nhiều em đã hình thành được thói quen đọc sách trong mỗi giờ ra chơi"...

Tại nhiều đơn vị trường khác như: Trường Tiểu học Tân Phong 3, xã Lưu Vệ; Trường Tiểu học Xuân Lai, xã Xuân Lập; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cẩm Thủy; Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Hoa Lộc... mô hình thư viện xanh, thân thiện cũng trở thành địa điểm thu hút đông đảo học sinh đến đọc sau mỗi giờ học chính khóa. Ghi nhận cho thấy, các thư viện xanh đều được bố trí hài hòa, hợp mỹ quan, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên, bên trong thiết kế đơn giản với tủ đựng sách, báo được sắp xếp ngay ngắn. Có cả những thư viện dùng lốp xe ô tô cũ để làm bàn và ghế tạo cảm giác ngồi đọc sách thoải mái, thân thiện...

Theo đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Xuân Lai, mô hình thư viện xanh được nhà trường xây dựng từ năm 2021 với diện tích 110m2. Hiện, thư viện có gần 5.000 đầu sách, với nhiều loại khác nhau như sách tham khảo về kiến thức học tập, các loại truyện tranh thiếu nhi, truyện cười, truyện cổ tích... Đặc biệt, để tạo hứng thú đọc sách cho học sinh, ngoài sắp xếp các tủ, kệ đựng sách, báo ngay ngắn, khoa học, không gian thư viện cũng được trang trí sinh động, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. Từ khi đưa thư viện vào sử dụng, nhiều học sinh tranh thủ giờ ra chơi hoặc giờ tan học, lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích và say mê đọc. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đọc sách trong mỗi học sinh.

Có thể thấy, trước thực trạng hệ thống thư viện trong nhiều trường học đang trở thành “kho sách”, không thu hút học sinh, giáo viên đến đọc sách, tra cứu tài liệu, thì việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện với thiết kế, trang trí đẹp mắt, không gian mới lạ, môi trường đọc sách thân thiện, gần gũi cho học sinh đang làm “xanh lại” hệ thống thư viện trường học. Mô hình thư viện này ở các nhà trường đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách, giúp học sinh tiếp cận và đọc sách nhẹ nhàng, tự nhiên, thú vị, hình thành văn hóa đọc cho các em. Ðồng thời, giúp ngành giáo dục thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa văn hóa đọc cho học sinh, nhiều người cho rằng, ngoài sự quan tâm đầu tư của các trường học, ngành giáo dục, rất cần sự chung tay, hỗ trợ từ phía phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội. Các bậc phụ huynh phải nhận thức rằng, đọc sách là con đường ngắn nhất để tích lũy tri thức từ cơ bản đến chuyên sâu ở mọi lĩnh vực. Từ đó quan tâm đầu tư, động viên, khuyến khích con em mình đọc sách mọi lúc, mọi nơi nếu có thể.

Bài và ảnh: Phong Sắc