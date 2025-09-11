Góp phần hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Cùng với việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, bậc học, nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) trường, lớp học luôn được ngành giáo dục, chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện và xác định đây là một trong những nhân tố quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Khuôn viên Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Quảng Phú) được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, đến nay diện mạo, CSVC trường, lớp học của Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Quảng Phú) đã thực sự khang trang, sạch, đẹp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Theo thầy giáo Nguyễn Trọng Tính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành, 2 năm học gần đây từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã được đầu tư, nâng cấp nhiều hạng mục quan trọng như phòng học, phòng chức năng và một số công trình phụ trợ khác như cổng trường, tường rào, nhà bảo vệ, nhà bếp, nhà xe... với kinh phí trên 12 tỷ đồng. Cùng với đó, nhà trường đã kêu gọi các mạnh thường quân, các doanh nhân là cựu học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường ủng hộ xây dựng thêm nhiều hạng mục thiết yếu như thư viện thân thiện, sân bóng, khuôn viên, bồn hoa, cây cảnh... Những hạng mục được đầu tư vừa đáp ứng yêu cầu dạy và học, vừa đáp ứng tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học của nhà trường.

Tương tự, tại nhiều đơn vị trường khác như Trường Mầm non Linh Sơn 2 (xã Linh Sơn), Trường Tiểu học Hoằng Kim (xã Hoằng Phú), Trường THCS Xuân Bái (xã Lam Sơn)... nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, ngành giáo dục, diện mạo các nhà trường ngày càng khởi sắc với nhiều hạng mục, trang thiết bị phục vụ dạy và học được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục như nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, khu giáo dục thể chất...

Hiệu trưởng Trường Mầm non Linh Sơn 2 Lê Thị Ngọc cho biết: “Năm học 2023-2024 số tiền xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học được huy động từ ngân sách địa phương và xã hội hóa giáo dục lên tới hơn 1 tỷ đồng. Trong năm học 2024-2025, nhà trường cũng đã tiết kiệm nguồn kinh phí được cấp và huy động xã hội hóa với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng để xây dựng, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường cũng như huy động trẻ ra lớp, duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Những năm gần đây, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp của nhà trường luôn đạt 100%; chất lượng các hoạt động giáo dục không ngừng được nâng lên; 100% học sinh học tại trường được ăn bán trú, khám sức khỏe định kỳ, được bảo đảm an toàn cả về thể chất và tinh thần”.

Theo thống kê, 5 năm gần đây Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nhiều đề án, chính sách phát triển CSVC trường, lớp học mang lại hiệu quả thiết thực như: Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non; Chương trình đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học giai đoạn 2021-2025 cho các trường THPT, THCS&THPT để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025... Ngoài ra, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các nhà trường với kinh phí hàng trăm tỷ đồng... Từ các nguồn kinh phí khác nhau mỗi năm có hàng trăm công trình, hạng mục phục vụ hoạt động dạy và học được đầu tư xây dựng. Ví dụ như trong năm học 2024-2025 trên địa bàn toàn tỉnh xây mới được khoảng 303 phòng học, 257 phòng học bộ môn, 362 phòng phục vụ công tác quản trị, điều hành, 41 hạng mục phục vụ sinh hoạt, nấu ăn... Hiện các trường học trên địa bàn tỉnh phần lớn có khuôn viên xanh, sạch, đẹp hướng đến hiện đại với tỷ lệ trường học kiên cố đạt 90%. Đặc biệt, toàn tỉnh đã có 1.719/1.980 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 86,8%. Trong đó, cấp mầm non có 585/678 trường đạt chuẩn; cấp tiểu học có 539/588 trường đạt chuẩn; cấp THCS có 526/610 trường và cấp THPT có 69/104 trường đạt chuẩn. Qua đánh giá, các trường đạt chuẩn quốc gia đang phát huy vai trò là động lực thúc đẩy thực hiện chiến lược đổi mới giáo dục.

Từ kết quả đạt được cùng quan điểm đầu tư, xây dựng phải phù hợp với chương trình học, với từng địa phương cũng như nhu cầu của mỗi nhà trường, tin tưởng ngành giáo dục và chính quyền các địa phương sẽ sử dụng, bố trí ngân sách địa phương và huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa tiếp tục đầu tư CSVC trường, lớp, trang thiết bị giáo dục học đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Bài và ảnh: Phong Sắc