Góp phần chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng

Những ngày này, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, cùng với các sở, ngành, các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã phân công cán bộ, nhân viên xuống tận các thôn, tổ dân phố phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tập trung cao độ triển khai mở tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn.

Cán bộ, nhân viên Agribank Thanh Hóa hướng dẫn người dân phố Nam Thành, phường Hạc Thành mở tài khoản hưởng lương hưu, trợ cấp ASXH.

Việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua tài khoản đã dần trở nên quen thuộc với nhiều đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đây là một bước cải cách thủ tục hành chính phù hợp với xu thế và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh việc chi trả dịch vụ ASXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả ASXH không dùng tiền mặt của tỉnh vẫn đạt mức thấp. Trên địa bàn tỉnh có 62.527 đối tượng người có công, 115.341 đối tượng hưu trí xã hội, 126.431 đối tượng bảo trợ xã hội và 166.106 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Tỷ lệ chi trả qua tài khoản hiện cũng còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. Tính đến ngày 24/5, mới đạt 31,18% với đối tượng người có công; 24,54% với đối tượng hưu trí xã hội; 38,16% với đối tượng bảo trợ xã hội và 46,06% với đối tượng lương hưu, trợ cấp BHXH. Đặc biệt với đối tượng lương hưu, trợ cấp BHXH, Thanh Hóa là một trong 3 tỉnh thấp nhất toàn quốc. Bên cạnh đó, hiện nay, toàn tỉnh đã tích hợp 599.329 tài khoản ASXH trên ứng dụng VNeID, trên tổng số 2.686.679 trường hợp có tài khoản định danh điện tử mức 2, mới chỉ đạt tỷ lệ 22,31%. Để phấn đấu toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu chi trả ASXH không dùng tiền mặt trước ngày 15/6, những ngày này các sở, ngành, địa phương, các ngân hàng thương mại đang tập trung cao độ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thay đổi thói quen nhận trợ cấp bằng tiền mặt, từng bước chuyển sang phương thức chi trả điện tử.

Tại nhà văn hóa phố Nam Thành, bà Nguyễn Thị Giang đang thực hiện các thủ tục ủy quyền mở tài khoản hưởng chính sách ASXH cho chồng là ông Trần Quốc Hùng, thương bệnh binh 3⁄4. Bà Giang bày tỏ sự hài lòng với việc nhận lương, trợ cấp ASXH qua tài khoản ngân hàng Agribank, vì từ nay bà không phải mất thời gian đến nhà văn hóa phố hoặc bưu điện để ký nhận tiền lương, trợ cấp xã hội. Bà Giang cho biết: “Trước kia, ông nhà tôi bị ốm, không đi lại được nên tôi thường lên nhà văn hóa nhận thay cho chồng, nhưng do tuổi đã cao nên thường xuyên quên ngày đi nhận. Khi được phổ biến về chủ trương chi trả ASXH qua tài khoản ngân hàng, tôi đã đồng ý ủy quyền vào số tài khoản ngân hàng của người thân tại Agribank Thannh Hóa. Vì thế, việc nhận trợ cấp và trợ giúp xã hội mỗi tháng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều”.

Ông Nguyễn Văn Tiến ở thôn Nam Giang, xã Nông Cống, cho biết: “Tại điểm mở tài khoản phục vụ công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách ASXH của Agribank Nông Cống - Nam Thanh Hóa, chúng tôi được các cán bộ ngân hàng hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tôi thấy chủ trương khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách ASXH đăng ký mở tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt là phù hợp, tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi, chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng”.

Thời điểm này, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt ra quân với nhiều cách làm thiết thực, hỗ trợ người dân mở tài khoản, đẩy nhanh tiến độ chi trả ASXH không dùng tiền mặt tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số, các cán bộ của các ngân hàng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách ASXH mở tài khoản ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt. Được biết, hiện nay các chi nhánh Agribank đang thực hiện các chính sách ưu tiên cho đối tượng hưởng chính sách ASXH như miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên thẻ, miễn phí giao dịch qua kênh điện tử... Các ngân hàng đang tập trung triển khai có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt. Song song với việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, hằng năm, các ngân hàng đều dành nguồn lực ASXH tối đa nhất có thể để hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng hưởng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của ngân hàng vì cộng đồng.

Việc chuyển đổi chi trả trợ cấp ASXH từ hình thức tiền mặt sang hình thức không dùng tiền mặt sẽ góp phần vào công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế. Với bề dày và kinh nghiệm hoạt động, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và thực hiện tốt công tác ASXH, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch của ngành ngân hàng nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Bài và ảnh: Khánh Phương