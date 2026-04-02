Gỡ vướng nhanh nhất, thúc đẩy nhanh nhất tiến độ các dự án lưới điện 110kV

Các dự án lưới điện 110kV được tỉnh Thanh Hóa coi là nhóm dự án cấp bách hiện nay, cần được tháo gỡ với tinh thần tập trung nhất, quyết liệt nhất nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khi nhiều dự án tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sắp bước vào giai đoạn vận hành, kéo theo nhu cầu phụ tải điện tăng cao.

Sáng 2/4, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị làm việc với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị ngành điện nhằm rà soát tình hình triển khai, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 nhóm dự án đang cần tập trung tháo gỡ khó khăn, gồm: nhóm dự án đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và nhóm dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với nhóm 7 dự án đang chờ chấp thuận chủ trương đầu tư, vướng mắc lớn nhất hiện nay là sự chồng lấn giữa yêu cầu thủ tục đầu tư với quá trình điều chỉnh quy hoạch của các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, dẫn đến việc nhiều xã, phường chưa hoàn thiện việc cập nhật hướng tuyến các công trình điện vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất.

Một số dự án cần cơ quan chuyên môn đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch. Có dự án chịu tác động bởi hướng tuyến dự kiến của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, khiến hồ sơ phải tách phần tuyến hoặc chờ thêm cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai.

Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 3 đã được các sở, ngành và địa phương cho ý kiến; Sở Tài chính đã có tờ trình và UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản liên quan đến chủ trương đầu tư. Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Thường Xuân đã được Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét. Một số dự án khác như Đường dây và Trạm biến áp 110kV Ngọc Lặc 2, Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Hậu Lộc, Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Định 2, Đường dây và Trạm biến áp 110kV Quan Hóa và Dự án Nghiên cứu khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Nông Cống - TBA 220kV Nghi Sơn và nhánh rẽ cũng đã được chủ đầu tư nộp hồ sơ, nhưng tiến độ xử lý còn chậm do một số nội dung chưa được thống nhất.

Đối với nhóm 4 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, các khó khăn chủ yếu tập trung ở khâu xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ hành lang tuyến điện và sự đồng thuận của người dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Một số dự án như Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sầm Sơn, Đường dây và TBA 110kV Hoằng Hóa 2, Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV KKT Nghi Sơn đang chậm tiến độ do các địa phương chưa hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường hoặc chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến hành lang tuyến cũ. Riêng dự án Đường dây và TBA 110kV Yên Định 3 đang phát sinh vướng mắc mới ở khâu đăng ký danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2026 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của ngành điện, ý kiến của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Đồng chí nhấn mạnh: Đây là nhóm dự án có tính cấp bách, cần được tháo gỡ với tinh thần tập trung nhất, quyết liệt nhất phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và dân sinh trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là khi nhiều dự án tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành, kéo theo nhu cầu phụ tải điện tăng cao. Nếu hạ tầng lưới điện không được đầu tư kịp thời, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và đời sống dân sinh.

Đối với nhóm dự án đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở Nghị quyết số 253/2025/QH15 về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 và các quy định pháp luật hiện hành.

Với những nội dung còn thiếu hướng dẫn cụ thể, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, có hướng dẫn thực hiện kịp thời không để chậm tiến độ chấp thuận.

Đối với các địa phương đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch, các cơ quan chuyên môn cần xử lý theo hướng linh hoạt nhưng đúng quy định, tránh để thủ tục “đi sau” yêu cầu phát triển.

Trường hợp các xã, phường đã có báo cáo về chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng phục vụ dự án, việc tham gia ý kiến của các cơ quan chuyên môn phải theo hướng rút gọn, tránh chồng chéo, không phát sinh thêm thủ tục không cần thiết.

Các xã, phường có dự án đi qua rà soát lại toàn bộ hồ sơ, đối chiếu với hướng tuyến do Ban Quản lý dự án cung cấp và có ý kiến chính thức trong 1 tuần.

Đối với nhóm dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án tại địa bàn các xã, phường: Trường Lâm, Trúc Lâm, Các Sơn và một số khu vực khác còn chậm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Đối với các dự án có yếu tố liên quan đến hành lang tuyến điện, hỗ trợ bồi thường hoặc giao cắt với Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan phối hợp tham gia ý kiến, xử lý trên tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích, đúng pháp luật và ưu tiên yêu cầu phát triển hạ tầng điện.

Minh Hằng