Giúp tối ưu hóa dòng chảy thương mại biên giới

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực X đang thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, từng bước hoàn thiện chuyển đổi số, hướng tới xây dựng “Hải quan số, hải quan thông minh”. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và duy trì thông quan ổn định, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Chi cục Hải quan khu vực X thực hiện quy trình kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

Xác định doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, Chi cục Hải quan khu vực X đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách theo hướng hiện đại hóa. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh với hệ thống thông quan điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ. Doanh nghiệp có thể đăng ký kiểm tra hàng hóa, tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ hoàn toàn trực tuyến, không cần đến trực tiếp cơ quan hải quan. Đơn vị đang chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, từ “kiểm soát” sang “đồng hành”. Phương châm công vụ “Đổi mới tư duy- quản lý hiện đại - đồng hành phát triển” được quán triệt đến từng cán bộ. Đặc biệt, việc ứng dụng trợ lý AI hỗ trợ giải đáp vướng mắc 24/7 đã giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch trong thực hiện thủ tục. Đồng thời, thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, mã hàng, thủ tục xuất nhập khẩu. 100% thủ tục hải quan đều đã được số hóa trên môi trường điện tử với chữ ký số... Qua đó, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ kịp thời, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, ổn định chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2026 Chi cục Hải quan khu vực X đã tập trung thực hiện chuyển đổi số gắn với yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Cụ thể, đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý văn bản và điều hành, từng bước triển khai mô hình “phòng họp không giấy tờ”, các hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi tiếp tục được vận hành ổn định. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu suất xử lý công việc nội bộ. Cùng với đó, Chi cục Hải quan khu vực X cũng thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị phát triển phần mềm khai báo hải quan để tích hợp chức năng thông báo nợ lệ phí hải quan ngay trên phần mềm khi doanh nghiệp thực hiện khai tờ khai hải quan, nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo và quản lý. Đến thời điểm này, thay vì khai báo thủ công, chủ phương tiện, doanh nghiệp có thể khai báo trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua nền tảng cửa khẩu số, qua đó các dữ liệu khai báo về phương tiện được lưu trữ, giúp giảm thao tác lặp lại khi khai báo những lần tiếp theo.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp, 4 tháng đầu năm 2026 Chi cục Hải quan khu vực X đã làm thủ tục cho 85.354 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6,1 tỷ USD; thu ngân sách lĩnh vực xuất nhập khẩu đạt 7.402 tỷ đồng, đạt 40% chỉ tiêu pháp lệnh do Chính phủ giao. Việc “số hóa” các quy trình quản lý lĩnh vực hải quan của Chi cục Hải quan khu vực X không chỉ giúp tối ưu hóa dòng chảy thương mại biên giới, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho tỉnh trong thu hút các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn.

Với mục tiêu tiến tới mô hình “Hải quan số, hải quan thông minh”, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường, Chi cục Hải quan khu vực X đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng đội ngũ công chức hải quan chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện quản lý hải quan theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, đồng thời kiểm soát hiệu quả rủi ro. Nhờ cải cách hành chính hải quan, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy thực hiện “Hải quan số, hải quan thông minh” sẽ giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động thương mại qua biên giới. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Đức Thanh