Giúp hợp tác xã mở rộng thị trường

Với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã từng bước đưa hàng hóa, nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng.

HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Thắng tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Thắng, xã Yên Thắng Hà Thị Xem đã liên kết hỗ trợ đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông sản địa phương. Đến nay, bên cạnh sản phẩm OCOP 3 sao Muối mắc khẻn Mường Đeng, HTX còn hỗ trợ tiêu thụ hàng chục sản phẩm nông sản, đặc trưng của miền núi như măng khô, vịt Cổ Lũng, thịt gác bếp... Các sản phẩm mà HTX giới thiệu, quảng bá không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng mà còn được cải tiến về bao bì, nhãn hiệu giúp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đây là bước đi nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, đưa các loại nông sản có tính bản địa vươn ra thị trường rộng lớn.

HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Thắng được đánh giá là một trong những đơn vị kinh tế tập thể ở khu vực miền núi của tỉnh ứng dụng hiệu quả công nghệ số vào quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Chị Xem cho biết: "Khi mới thành lập, HTX gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có khâu tiêu thụ sản phẩm. Do đó, được sự hỗ trợ từ Liên minh HTX tỉnh và các cơ quan chức năng, HTX được tập huấn, nâng cao năng lực “số”, tìm hiểu những phương thức kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hiện đại, từ đó nâng cao năng lực thích ứng thị trường. Từ năm 2024, HTX đã bắt đầu có những bước tiến mạnh mẽ vào "thị trường số”, không những tiêu thụ được sản phẩm của mình mà còn hỗ trợ tiêu thụ cho các sản phẩm đặc trưng, đặc hữu mang tính vùng miền của người dân”.

Không chỉ chú trọng đến sản xuất, kinh doanh, HTX còn liên tục đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại như máy sấy, máy đóng gói tự động... giúp cải tiến mẫu mã, tăng thời gian bảo quản và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, mỗi tháng HTX tiêu thụ hàng trăm đơn hàng, tạo việc làm trực tiếp cho 3 lao động địa phương và hàng chục lao động gián tiếp.

Hàng chục năm làm chủ nông trại rau hữu cơ, ông Thiều Khắc Nhuần đã thành lập HTX nông nghiệp sinh thái Happyfarm tại phường Đông Tiến để thuận lợi liên kết hỗ trợ các hộ sản xuất tại địa phương đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao ra thị trường. Điều làm nên thành công của HTX chính là sự linh hoạt, tích cực tham gia các chuỗi liên kết để đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Đồng thời, hỗ trợ người dân nâng cao giá trị sản phẩm ở từng khâu sản xuất. Ông Nhuần cho biết: “Với hàng chục loại rau, củ quả an toàn, bảo đảm chất lượng VietGAP, HTX đã phối hợp với doanh nghiệp đưa vào tiêu thụ ở các bếp ăn tập thể, cửa hàng thực phẩm an toàn. Ngoài ra, HTX đẩy mạnh kênh du lịch nông nghiệp trải nghiệm quảng bá quy trình sản xuất sạch, an toàn, giúp tiêu thụ sản phẩm tốt hơn. Hiện mỗi tháng HTX cung ứng cho thị trường khoảng 20 tấn rau, quả an toàn, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động".

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, hiện toàn tỉnh có 1.373 HTX, trong đó có khoảng 10% HTX tích cực triển khai, tham gia các chương trình, giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại góp phần, quảng bá nông sản địa phương. Nhờ đó, sản phẩm của HTX được nhiều người dùng, doanh nghiệp, đơn vị đối tác trong và ngoài tỉnh ký kết mở rộng, phát triển các kênh phân phối, hợp tác đảm bảo đầu ra. Hằng năm, Liên minh HTX tỉnh thường hỗ trợ các HTX tại địa phương tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, HTX. Đây chính là “sân chơi” thương mại giúp các HTX trên địa bàn có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Hồng Hải nhấn mạnh: "Để tích cực mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, các HTX cần thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, nhất là sản phẩm nông sản. Đồng thời, ứng dụng công nghệ như truy xuất nguồn gốc để nâng cao uy tín. Cùng với đó, HTX nên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, liên kết chuỗi giá trị và sử dụng các kênh tiêu thụ hiện đại như bán hàng trực tuyến hoặc qua các siêu thị, cửa hàng OCOP".

Bài và ảnh: Lê Thanh